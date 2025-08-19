Sambhal News: संभल में मिला 18 किलो का विशालकाय कछुआ, देखकर चौंक गया पूरा गांव, वन विभाग ने किया ये काम

18kg turtle found in sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के कासमपुर गांव में रविवार को ग्रामीणों को एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। तेज बारिश के बाद जंगल से निकलकर गांव में एक विशालकाय कछुआ पहुंच गया। ग्रामीणों के अनुसार, यह कछुआ करीब 18 किलो वजन का है, जिसे देखकर पूरा गांव चौंक गया।
ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में अक्सर छोटे-छोटे मेंढक और कछुए तो दिखाई देते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कछुआ उन्होंने पहली बार देखा है। ग्रामीणों ने इसे तुरंत सुरक्षित करने का प्रयास किया ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो सके।
कासमपुर गांव के लोगों ने कछुए की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक नीले रंग के ड्रम में पानी भरकर उसे उसमें रखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। इस दौरान ग्रामीणों ने कछुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया।
सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और कछुए को अपनी देखरेख में ले लिया। टीम ने बताया कि यह कछुआ दुर्लभ प्रजाति का है और सुरक्षित है। विभाग की योजना है कि जल्द ही इसे प्राकृतिक आवास में वापस भेजा जाए। इसके लिए कछुए को पास की नदी में छोड़ा जाएगा।
इतना बड़ा कछुआ देखने के बाद ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस अनोखे जीव को देखने पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गांव में यह घटना चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है।