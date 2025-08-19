Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

Sambhal News: संभल में मिला 18 किलो का विशालकाय कछुआ, देखकर चौंक गया पूरा गांव, वन विभाग ने किया ये काम

Sambhal News: संभल जिले के कासमपुर गांव में बारिश के बाद 18 किलो वजन का एक दुर्लभ कछुआ मिला। ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित रखने के लिए नीले ड्रम में पानी भरकर रखा और वन विभाग को सूचना दी।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 19, 2025

rare 18kg turtle found villagers kept in drum sambhal
Sambhal News: संभल में मिला 18 किलो का विशालकाय कछुआ | Image Source - Pexels

18kg turtle found in sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के कासमपुर गांव में रविवार को ग्रामीणों को एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। तेज बारिश के बाद जंगल से निकलकर गांव में एक विशालकाय कछुआ पहुंच गया। ग्रामीणों के अनुसार, यह कछुआ करीब 18 किलो वजन का है, जिसे देखकर पूरा गांव चौंक गया।

ग्रामीणों ने पहली बार देखा इतना बड़ा कछुआ

ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में अक्सर छोटे-छोटे मेंढक और कछुए तो दिखाई देते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कछुआ उन्होंने पहली बार देखा है। ग्रामीणों ने इसे तुरंत सुरक्षित करने का प्रयास किया ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो सके।

नीले ड्रम में रखा सुरक्षित

कासमपुर गांव के लोगों ने कछुए की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक नीले रंग के ड्रम में पानी भरकर उसे उसमें रखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। इस दौरान ग्रामीणों ने कछुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया।

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और कछुए को अपनी देखरेख में ले लिया। टीम ने बताया कि यह कछुआ दुर्लभ प्रजाति का है और सुरक्षित है। विभाग की योजना है कि जल्द ही इसे प्राकृतिक आवास में वापस भेजा जाए। इसके लिए कछुए को पास की नदी में छोड़ा जाएगा।

गांव में बना चर्चा का विषय

इतना बड़ा कछुआ देखने के बाद ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस अनोखे जीव को देखने पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गांव में यह घटना चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है।

19 Aug 2025 11:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Sambhal News: संभल में मिला 18 किलो का विशालकाय कछुआ, देखकर चौंक गया पूरा गांव, वन विभाग ने किया ये काम

