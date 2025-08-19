Sambhal News: संभल में मिला 18 किलो का विशालकाय कछुआ, देखकर चौंक गया पूरा गांव, वन विभाग ने किया ये काम

18kg turtle found in sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के कासमपुर गांव में रविवार को ग्रामीणों को एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। तेज बारिश के बाद जंगल से निकलकर गांव में एक विशालकाय कछुआ पहुंच गया। ग्रामीणों के अनुसार, यह कछुआ करीब 18 किलो वजन का है, जिसे देखकर पूरा गांव चौंक गया।