पति की नृशंस हत्या कर शव के किए टुकड़े, जेल में रूबी बोली- ‘बस एक बार प्रेमी से मिला दीजिए’

Husband murder jail story Sambhal: संभल के चंदौसी में पति राहुल की नृशंस हत्या के आरोप में जेल भेजी गई रूबी अब जेल में आम महिला बंदियों की तरह व्यवहार कर रही है। शुरुआती दिनों में गुमसुम और बेहद परेशान दिखने वाली रूबी अब अन्य महिला कैदियों से खुलकर बातचीत कर रही है। जेल प्रशासन के अनुसार, वह अब पूरी तरह सामान्य दिनचर्या में ढल चुकी है और कभी-कभी हंसी-मजाक भी करती नजर आती है।