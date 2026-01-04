4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

पति की नृशंस हत्या कर शव के किए टुकड़े, जेल में रूबी बोली- ‘बस एक बार प्रेमी से मिला दीजिए’

Sambhal News: यूपी के संभल हत्याकांड में पति राहुल की हत्या के आरोप में जेल में बंद रूबी प्रेमी गौरव से मिलने की जिद कर रही है, जबकि गौरव अपने किए पर पछताते हुए जमानत को लेकर चिंतित नजर आ रहा है।

3 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 04, 2026

ruby gourav sambhal husband murder jail story

पति की नृशंस हत्या कर शव के किए टुकड़े | Image Video Grab

Husband murder jail story Sambhal: संभल के चंदौसी में पति राहुल की नृशंस हत्या के आरोप में जेल भेजी गई रूबी अब जेल में आम महिला बंदियों की तरह व्यवहार कर रही है। शुरुआती दिनों में गुमसुम और बेहद परेशान दिखने वाली रूबी अब अन्य महिला कैदियों से खुलकर बातचीत कर रही है। जेल प्रशासन के अनुसार, वह अब पूरी तरह सामान्य दिनचर्या में ढल चुकी है और कभी-कभी हंसी-मजाक भी करती नजर आती है।

अधिकारियों से बार-बार प्रेमी से मिलाने की मांग

जेल सूत्रों के मुताबिक, रूबी जब भी किसी जेल अधिकारी को देखती है तो वह अपने प्रेमी गौरव से मिलने की बात कहती है। वह लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही है कि उसे एक बार गौरव से मिलने दिया जाए। हैरानी की बात यह है कि अभी तक उससे मिलने के लिए न तो परिवार का कोई सदस्य पहुंचा है और न ही कोई करीबी।

गौरव को सता रहा अपने किए का पछतावा

वहीं दूसरी ओर, इस हत्याकांड में रूबी का प्रेमी गौरव जेल पहुंचने के बाद से ही बेहद चिंतित और सहमा हुआ है। जेल में दाखिल होते ही उसने एक अधिकारी से यह सवाल किया कि क्या कभी उसकी जमानत हो पाएगी। अब वह साथी बंदियों से बार-बार यही कहता सुनाई देता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और किसी भी तरह उसे जमानत चाहिए।

साथी बंदियों से भी दूरी बनाए हुए है गौरव

जेल अधिकारियों के अनुसार, गौरव अन्य बंदियों से बहुत कम बातचीत करता है। वह ज्यादातर समय चुपचाप रहता है और अपने किए पर पछताता नजर आता है। उसकी पूरी चिंता इस बात को लेकर है कि उसे जमानत कब और कैसे मिलेगी।

नाले में मिला था बिना सिर और हाथ-पैर का शव

पूरा मामला 15 दिसंबर का है, जब चंदौसी नगर से सटे पत्रुआ गांव के नाले में एक क्षत-विक्षत और सड़ी-गली हालत में शव बरामद हुआ था। शव के सिर और हाथ-पैर गायब थे, जिससे पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

कटे हाथ पर गुदे नाम से हुई शिनाख्त

दो दिन बाद शव के कटे हुए एक हाथ पर ‘राहुल’ नाम गुदा हुआ मिला, जिससे मृतक की पहचान की दिशा में अहम सुराग हाथ लगा। इसी कड़ी में जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि चुन्नी मोहल्ला निवासी रूबी ने करीब एक माह पहले अपने पति राहुल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

अवैध संबंध बने हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि रूबी के अपने मोहल्ले के ही युवक गौरव से अवैध संबंध थे, जिसका राहुल लगातार विरोध करता था। 18 नवंबर को राहुल ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसने मारपीट की और समाज में बदनाम करने की धमकी दी थी।

इसी अपमान से जन्मी हत्या की साजिश

इसी घटना से आक्रोशित होकर रूबी और गौरव ने राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दोनों ने मिलकर राहुल पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए शव के टुकड़े करने का फैसला लिया गया।

ग्लाइंडर से किए गए शव के टुकड़े

हत्या के बाद गौरव ने 19 नवंबर को बाजार से ग्लाइंडर खरीदा, जबकि रूबी पॉलीथिन के बैग लेकर आई। दोनों ने मिलकर शव के सिर और हाथ-पैर अलग किए और उन्हें पॉलीथिन में भरकर गंगा में फेंक दिया।

शव का धड़ पत्रुआ गांव के नाले में फेंक दिया गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। हालांकि सिर और हाथ-पैर गंगा में बह जाने के कारण अब तक बरामद नहीं हो सके हैं।

22 दिसंबर को दोनों की गिरफ्तारी

पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर 22 दिसंबर को मृतक की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहले दिन जेल में रूबी ने किसी से बात नहीं की और पूरी रात जागकर गुजारी थी।

अब आम बंदियों जैसी हो चुकी है दिनचर्या

जेल अधीक्षक आलोक कुमार सिंह के अनुसार, एक-दो दिन बाद रूबी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह अन्य महिला बंदियों की तरह खाना खा रही है, बातचीत कर रही है और सामान्य दिनचर्या में रह रही है। वहीं गौरव अपने अपराध को लेकर लगातार पछतावे में डूबा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 07:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / पति की नृशंस हत्या कर शव के किए टुकड़े, जेल में रूबी बोली- ‘बस एक बार प्रेमी से मिला दीजिए’

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में योगी के बुलडोजर का खौफ, मुस्लिम समुदाय ने देर रात की मस्जिद में तोड़-फोड़, मलबा भी हटाया

संभल में अवैध मस्जिद खुद ढहाई गई
सम्भल

जंगल की ओर भागे चोर, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल दूसरा गिरफ्तार; तमंचा, बाइक और चोरी का इनवर्टर बरामद

sambhal police encounter thieves arrested
सम्भल

सीने पर ‘सनी लव नेहा’, जेब में गांजा… संभल के चकरोड पर युवक की रहस्यमयी मौत ने खड़े किए कई सवाल

sambhal mystery dead body sunny love
सम्भल

संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शिकंजे में: अयान हत्याकांड में फरार शारिक साठा की संपत्ति होगी कुर्क!

shariq satha property attachment sambhal violence
सम्भल

20 साल बाद पूरी हुई मांग: संभल के नैमिषारण्य में बनेगी नई पुलिस चौकी, ASP ने किया शिलान्यास

naimisharanya sambhal police chowki foundation
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.