Operation Sindoor: आतंकियों के सफाए के लिए एयर स्ट्राइक पर उत्साह, संभल में सेना के शौर्य को किया सलाम

Operation Sindoor Sambhal News: यूपी के संभल जिले में आतंकी हमले के बाद सेना की एयर स्ट्राइक के मद्देनजर आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

सम्भल•May 07, 2025 / 08:33 pm• Mohd Danish

Salute to valor of army in Sambhal on Operation Sindoor: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद देशभर में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बुधवार को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास अनाज मंडी समिति स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में एएसपी अनुकृति शर्मा और एएसपी आलोक भाटी की देखरेख में संपन्न हुआ।

आपात स्थिति से निपटने की दी गई ट्रेनिंग इस मॉक ड्रिल में पुलिसकर्मियों को बमबारी, गोलीबारी, आगजनी और घायलों की चिकित्सा जैसी आपात स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस के साथ स्वास्थ्यकर्मी और दमकल विभाग भी शामिल रहा। एएसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि आपदा के समय पुलिसकर्मियों को पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि कहीं केमिकल रिसाव हो रहा हो, तो गीले तौलिए से नाक ढंकने की सलाह दी गई, ताकि जहरीली गैसों से फेफड़ों को बचाया जा सके। सीपीआर और प्राथमिक इलाज पर जोर ड्रिल में सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) की ट्रेनिंग विशेष रूप से दी गई। सीएमओ डॉ. तरुण पाठक ने कहा कि किसी भी हमले के बाद सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि घायल व्यक्ति की सांस और हार्टबीट चल रही है या नहीं। इसके बाद ही प्राथमिक इलाज शुरू किया जाए। एयर स्ट्राइक के बाद देशभर में जश्न, सेना के साहस को सलाम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर जवाबी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन ‘सिंदूर’ को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। सेना के साहस की सराहना यह भी पढ़ें भाजपा नेता नकवी का तीखा प्रहार, बोले- आतंकियों से सुहाग उजाड़ने का लिया बदला, सेना को सलाम संभल में भी लोगों ने मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया। संभल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा, “हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंक को जड़ से खत्म करना जरूरी है।” हिंदू जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने कहा, “हमें अपनी सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर साहस का प्रतीक है।” संभल में भी लोगों ने मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया। संभल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा, “हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंक को जड़ से खत्म करना जरूरी है।” हिंदू जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने कहा, “हमें अपनी सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर साहस का प्रतीक है।”