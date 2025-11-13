सपा विधायक इकबाल महमूद बोले- योगी सरकार का आदेश है तो पालन भी होगा; वंदे मातरम को लेकर नहीं जताया विरोध

MLA iqbal mahmood supports vande mataram: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के आदेश पर अब राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। इस बीच संभल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद ने इस आदेश का खुले तौर पर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार का आदेश है तो उसका पालन होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा- “योगी जी की सरकार है, उन्होंने जो आदेश दिया है उसका पालन होगा, इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है।”