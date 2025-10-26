46 साल बाद संभल में फिर गूंजेगी आस्था, 1978 के दंगों के बाद रुकी परंपरा; 68 तीर्थ, 87 मंदिर और 19 प्राचीन कुएं बनेंगे आस्था के साक्षी

संभल की 24 कोसी परिक्रमा की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। 1978 के बाद करीब 30 वर्षों तक यह यात्रा बंद रही, लेकिन भक्तों का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। नीमसार, सूरजकुंड और वंश गोपाल जैसे तीर्थों पर हर वर्ष छोटे मेले और फेरी आयोजन होते रहे। हिंदू जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा बताते हैं कि वर्ष 2006 में जब इस परंपरा को फिर से जीवित किया गया, तब यह समाजिक एकता और आस्था का बड़ा प्रतीक बनकर उभरा था। अब 18 वर्ष बाद यह आयोजन फिर से संभल की धार्मिक पहचान को मजबूत कर रहा है।