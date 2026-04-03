6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल में विराजेगी 51 फीट की विशाल हनुमान प्रतिमा: डीएम और भाजपा विधायक ने किया भूमि पूजन

Sambhal News: संभल के आञ्जनेय धाम में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भव्य भूमि पूजन किया गया।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Apr 02, 2026

sambhal 51 feet hanuman statue bhoomi poojan

संभल में विराजेगी 51 फीट की विशाल हनुमान प्रतिमा..

51 Feet Hanuman Statue Sambhal: संभल जिले में धार्मिक आस्था को एक नई पहचान मिलने जा रही है। मेरठ-बदायूं स्टेट हाईवे पर स्थित आञ्जनेय धाम में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा स्थापित करने के लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने।

धार्मिक उल्लास के बीच शुरू हुआ भव्य निर्माण कार्य

गुरुवार को नगर पंचायत गुन्नौर क्षेत्र में स्थित आञ्जनेय धाम परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया, बदायूं के बीजेपी सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, चेयरमैन हर्षवर्धन वार्ष्णेय और भूमि दानदाता देवदत्त शर्मा शामिल रहे।

वैदिक रीति-रिवाजों के साथ हुआ शिलान्यास

कार्यक्रम के दौरान विधि-विधान के साथ शिलान्यास पट्ट का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर धार्मिक परंपराओं का पूर्ण पालन करते हुए पूजा-अर्चना की गई, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। कार्यक्रम सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ और लगभग डेढ़ घंटे तक चला, जिसमें हर चरण को सावधानीपूर्वक संपन्न किया गया।

स्व. डॉ. देवकी नंदन शर्मा की स्मृति में बन रहा आञ्जनेय धाम

आञ्जनेय धाम का निर्माण स्वर्गीय डॉ. देवकी नंदन शर्मा की स्मृति में कराया जा रहा है। इस अवसर पर उनकी पत्नी इंद्रवती शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं और उन्होंने इस भावनात्मक पहल को श्रद्धांजलि के रूप में देखा। यह धाम आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था केंद्र के रूप में विकसित होने की उम्मीद है।

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी

इस भव्य आयोजन में प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र के कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार अनुज कुमार समेत शारदा शर्मा, सुषमा शर्मा, नेक सिंह कुशवाहा, जयपाल गुप्ता, केवी यादव, रितेश कुशवाहा और सौमित्र कांत सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सभी ने इस परियोजना को संभल के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

भविष्य में पर्यटन और आस्था का प्रमुख केंद्र

आयोजकों के अनुसार, 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की स्थापना के बाद आञ्जनेय धाम न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं बल्कि दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होगा। इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भरोसा जताया कि यह परियोजना संभल को आस्था और सांस्कृतिक पहचान के नए मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Apr 2026 08:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में विराजेगी 51 फीट की विशाल हनुमान प्रतिमा: डीएम और भाजपा विधायक ने किया भूमि पूजन

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में भीषण सड़क हादसा: डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, पिता बनने से पहले ही दुनिया छोड़ गया युवक

Indore Road Accident death injured
सम्भल

संभल में खुद बुलडोजर मंगवाकर मस्जिद-मदरसा तोड़ने लगे लोग, वजह कर देगी हैरान!

sambhal illegal masjid madrasa demolition
सम्भल

5 दशक पुरानी मांग फिर हुई तेज, संभल को दिल्ली से जोड़ने की पहल: सांसद बर्क ने रेल मंत्री से की बड़ी मांग

sambhal gajraula rail line extension demand
सम्भल

आधी रात, हाथों में तमंचा और चीखता परिवार: संभल में दंपती को बंधक बना लूटे 8 लाख, इलाके में दहशत

sambhal robbery couple held hostage 8 lakh loot
सम्भल

संभल में झोलाछाप की लापरवाही ने छीनी मासूम की जान: दो इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत, फरार हुआ आरोपी

sambhal child death wrong injection case
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.