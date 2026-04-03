संभल में विराजेगी 51 फीट की विशाल हनुमान प्रतिमा: डीएम और भाजपा विधायक ने किया भूमि पूजन

आयोजकों के अनुसार, 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की स्थापना के बाद आञ्जनेय धाम न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं बल्कि दूर-दराज से आने वाले भक्तों के लिए भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होगा। इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भरोसा जताया कि यह परियोजना संभल को आस्था और सांस्कृतिक पहचान के नए मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।