सम्भल

संभल में आचार्य प्रमोद का बड़ा हमला! सांसद बर्क को बताया ‘रावण’, बोले- दंगे भड़काने पर चलेंगे बुलडोजर और तोपें

Sambhal News: यूपी के संभल जिले में रामलीला कार्यक्रम के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क को ‘रावण’ बताया और चेतावनी दी कि दंगे भड़काने वालों पर बुलडोजर और तोप दोनों चलेंगे।

2 min read

सम्भल

image

Mohd Danish

Sep 30, 2025

sambhal acharya pramod krishnam calls mp Ziaur Rahman Barq ravan cm yogi

संभल में आचार्य प्रमोद का बड़ा हमला! Image Source - 'Instagram' @acharyapramodkrishnamofficial

Acharya pramod krishnam statement in Sambhal: संभल जिले में रामलीला के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि कई रावण तो यहीं संभल में ही हैं। सांसद जियाउर्रहमान बर्क को उन्होंने सीधा-सीधा ‘रावण’ करार दिया और चेतावनी दी कि अगर कोई दंगे भड़काएगा तो उसके खिलाफ सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, बल्कि तोपें और गोले भी चलेंगे।

योगी को बताया अर्जुन, न कि अभिमन्यु

आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि उन्हें कोई अभिमन्यु न समझे। योगी अर्जुन हैं, जो सीधे वार करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज कभी भी बलिदान से पीछे नहीं हटा है और न ही पीछे हटेगा।

रामलीला मंचन में उमड़ी भीड़

संभल कोतवाली क्षेत्र के खेल मैदान में चल रही 15 दिवसीय रामलीला में आचार्य प्रमोद कृष्णम् सोमवार रात शामिल हुए। रात 12:30 बजे तक उन्होंने मंचन देखा और दर्शकों के साथ रामलीला की दिव्यता का अनुभव किया। रामलीला नाट्य कला मंदिर (दरभंगा, बिहार) के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ‘माता सीता हरण’ की लीला ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने 40 मिनट तक भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे श्रद्धालु झूम उठे। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि इसी मैदान में खेला करते थे और रात को रामलीला देखने आते थे। इस मंचन ने उनकी 47 साल पुरानी यादें ताजा कर दीं।

अखिलेश-आजम रिश्ते पर कसा तंज

राजनीतिक सवालों पर आचार्य ने अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के दौर का पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आज का जो रिश्ता है, वह पूरी तरह बेमेल है और यह कभी भी टूट सकता है।

सनातन और राष्ट्रवाद का संदेश

आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि सनातन, राष्ट्र और राम के नाम पर हिंदुओं ने कभी समझौता नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से सनातन धर्म की रक्षा में एकजुट रहने की अपील की है।

