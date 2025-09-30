संभल में आचार्य प्रमोद का बड़ा हमला! सांसद बर्क को बताया ‘रावण’, बोले- दंगे भड़काने पर चलेंगे बुलडोजर और तोपें

Acharya pramod krishnam statement in Sambhal: संभल जिले में रामलीला के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि कई रावण तो यहीं संभल में ही हैं। सांसद जियाउर्रहमान बर्क को उन्होंने सीधा-सीधा ‘रावण’ करार दिया और चेतावनी दी कि अगर कोई दंगे भड़काएगा तो उसके खिलाफ सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, बल्कि तोपें और गोले भी चलेंगे।