Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

संभल से ASP अनुज चौधरी की शानदार विदाई! बहादुरी, ईमानदारी और जनता के दिल में बनाई अपनी अलग पहचान

Sambhal News: संभल से ASP अनुज चौधरी की शानदार विदाई में सिर से नारियल तोड़कर भोलेनाथ के जयकारे लगाए गए, ढोल-नगाड़ों की धुन और फूलों की बारिश के बीच उन्होंने जनता और अधिकारियों से भावपूर्ण अलविदा लिया।

सम्भल

Mohd Danish

Sep 20, 2025

sambhal asp anuj chaudhary farewell public tribute
संभल से ASP अनुज चौधरी की शानदार विदाई! Image Source - @PRCellSambhal

ASP Anuj Chaudhary Farewell in Sambhal: शुक्रवार को संभल से अनुज चौधरी की विदाई का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय के महंत बालयोगी दीनानाथ, भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह रिंकू समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

विदाई समारोह को बनाया भव्य

अनमोल खटीक ने विदाई के लिए घोड़ा बग्गी का इंतजाम किया, लेकिन अनुज चौधरी सरकारी गाड़ी से ही रवाना हुए। थाना कैलादेवी क्षेत्र के भमौरी पट्टी निवासी रुप किशोर यादव ने सिर से नारियल तोड़ते हुए भोलेनाथ के जयकारे लगाए और जल छिड़काव करते हुए विदाई समारोह को और भव्य बनाया।

ये भी पढ़ें

UP Monsoon: यूपी में मानसून की वापसी! अगले 12 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत
मुरादाबाद
up monsoon return heavy rainfall alert lucknow east west forecast

पुलिस लाइन में सम्मान और शुभकामनाएं

पुलिस लाइन में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई समेत पूरे पुलिस महकमे ने अनुज चौधरी को भगवान हनुमानजी की प्रतिमा भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों में भावुक माहौल रहा।

भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने की प्रशंसा

भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू ने कहा कि अनुज चौधरी ने सीओ के रूप में कानून का पालन करते हुए संभल में शांति व्यवस्था कायम की। भले ही कितनी भी बड़ी चुनौती आई हो, उन्होंने हमेशा न्याय संगत और निर्भीक निर्णय लिए।

पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष विशाल चौहान एड. ने कहा कि कुछ अधिकारी जनता और प्रशासन में अपनी कार्यशैली से ह्रदय में जगह बनाते हैं और अनुज चौधरी ऐसा ही नाम हैं। उनकी बहादुरी और सूझबूझ के कारण संभल दंगा जैसी बड़ी घटनाओं को रोका जा सका।

जनता की भावुक प्रतिक्रिया

संभल लोकसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि अनुज चौधरी का कार्यकाल जनता और सर्वसमाज के प्रति उत्कृष्ट रहा। कानून का पालन कराया और दोषियों को सजा दिलाई। सौरभ गुप्ता ने कहा कि 24 नवंबर की घटना में यदि सीओ और कप्तान साहब नहीं होते, तो संभल नगर में बड़ी तबाही हो सकती थी।

बहादुरी का अद्वितीय उदाहरण

अनुज चौधरी ने एक तेंदुए को भी अकेले नियंत्रित किया था, जो गांव रसूलपुर धतरा में आया था। इस बहादुरी और ईमानदारी ने उन्हें जनता और प्रशासन के बीच एक अनोखा सम्मान दिलाया। उनकी कमी संभल में हमेशा खलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 06:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल से ASP अनुज चौधरी की शानदार विदाई! बहादुरी, ईमानदारी और जनता के दिल में बनाई अपनी अलग पहचान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.