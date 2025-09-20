संभल से ASP अनुज चौधरी की शानदार विदाई! बहादुरी, ईमानदारी और जनता के दिल में बनाई अपनी अलग पहचान

संभल लोकसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने कहा कि अनुज चौधरी का कार्यकाल जनता और सर्वसमाज के प्रति उत्कृष्ट रहा। कानून का पालन कराया और दोषियों को सजा दिलाई। सौरभ गुप्ता ने कहा कि 24 नवंबर की घटना में यदि सीओ और कप्तान साहब नहीं होते, तो संभल नगर में बड़ी तबाही हो सकती थी।