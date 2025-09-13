Sambhal ATS Office: संभल में जामा मस्जिद के सामने बनेगा ATS ऑफिस, 20 से ज्यादा आतंकियों का कनेक्शन उजागर

Sambhal ats office front of jama masjid: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जल्द ही एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड (ATS) यूनिट स्थापित की जाएगी। यूपी सरकार ने यह फैसला तब लिया, जब पुलिस की एक गोपनीय रिपोर्ट में सामने आया कि संभल के 20 से ज्यादा लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। इस रिपोर्ट में अलकायदा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, ISIS और सिमी जैसे संगठनों से स्थानीय कनेक्शन के पुख्ता सबूत शामिल थे। इसके बाद सरकार ने जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी में ATS ऑफिस खोलने का आदेश जारी किया।