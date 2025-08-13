Sambhal News: संभल में प्रशासन का बड़ा एक्शन! कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, तीन बीघा सरकारी जमीन कराई खाली

Sambhal Bulldozer Action Graveyard News: जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद से उत्तर प्रदेश का संभल जिला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी घटनाक्रम की कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेर खां सराय गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस जमीन पर तारबंदी कर कब्रिस्तान बना लिया गया था, जिससे इसका सार्वजनिक उपयोग वर्षों से बाधित था।