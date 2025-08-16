चेहल्लुम जुलूस में बेकाबू सांड ने मचाई अफरा-तफरी, उठा उठाकर पटका, 12 लोग घायल, पुलिसवाले भी जान बचाकर भागे

Sambhal chehallum procession bull attack 12 injured police fled: यूपी के संभल जिले में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे नक्खासा चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ मातम कर रही थी। तभी अचानक एक बेकाबू सांड जुलूस में घुस आया। सांड ने देखते ही लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और भीड़ में भगदड़ मच गई।