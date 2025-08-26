UP Murder News: 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, खेत में मिला खून से लथपथ शव, परिवार में मचा कोहराम

Sambhal class 10 student murder in field UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के कैथल गांव में 10वीं कक्षा के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। धान के खेत में जब ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई।
मृतक छात्र का नाम सुमित (15) है, जो चंदौसी इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, सुमित के माता-पिता की मौत 15 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़ा भाई अमित देहरादून में मजदूरी करता है जबकि सुमित गांव में अपनी दोनों बहनों नीतू और पूजा के साथ रहता था। चाचा प्यारे उसकी देखभाल करते थे।
सोमवार रात करीब 8 बजे सुमित खाना खाकर घर से बाहर निकला था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह 9 बजे उसका शव घर से करीब 200 मीटर दूर गांव के ही कल्लू के खेत में मिला।
शव के पास छात्र की चप्पलें पड़ी थीं और चारों ओर खून बिखरा था। इसके अलावा बराबर वाले खाली खेत में खून से सना मेडिकल गिलब्स भी मिला। इससे साफ है कि सुमित ने हमलावरों से बचने की कोशिश की और काफी संघर्ष किया।
सूचना पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई और थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल, हत्या के पीछे का कारण रहस्य बना हुआ है।