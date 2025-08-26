Patrika LogoSwitch to English

UP Murder News: 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, खेत में मिला खून से लथपथ शव, परिवार में मचा कोहराम

UP Murder News: यूपी के संभल जिले में 10वीं कक्षा के छात्र की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। धान के खेत में खून से लथपथ शव मिला, पास में चप्पल और खून सना मेडिकल गिलब्स पड़ा था। पुलिस प्रेम प्रसंग समेत कई एंगल से जांच कर रही है।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 26, 2025

sambhal class 10 student murder in field UP
10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या | Image Source - Social Media 'X'

Sambhal class 10 student murder in field UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के कैथल गांव में 10वीं कक्षा के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। धान के खेत में जब ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई।

परिजनों ने रंजिश से किया इनकार

मृतक छात्र का नाम सुमित (15) है, जो चंदौसी इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच कर रही है।

मां-बाप की पहले ही हो चुकी थी मौत

जानकारी के अनुसार, सुमित के माता-पिता की मौत 15 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़ा भाई अमित देहरादून में मजदूरी करता है जबकि सुमित गांव में अपनी दोनों बहनों नीतू और पूजा के साथ रहता था। चाचा प्यारे उसकी देखभाल करते थे।

खाना खाकर निकला था घर से

सोमवार रात करीब 8 बजे सुमित खाना खाकर घर से बाहर निकला था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह 9 बजे उसका शव घर से करीब 200 मीटर दूर गांव के ही कल्लू के खेत में मिला।

चप्पल और खून से सना मेडिकल गिलब्स मिला

शव के पास छात्र की चप्पलें पड़ी थीं और चारों ओर खून बिखरा था। इसके अलावा बराबर वाले खाली खेत में खून से सना मेडिकल गिलब्स भी मिला। इससे साफ है कि सुमित ने हमलावरों से बचने की कोशिश की और काफी संघर्ष किया।

पुलिस की जांच जारी

सूचना पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई और थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल, हत्या के पीछे का कारण रहस्य बना हुआ है।

Published on:

26 Aug 2025 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / UP Murder News: 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, खेत में मिला खून से लथपथ शव, परिवार में मचा कोहराम

