UP Murder News: 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, खेत में मिला खून से लथपथ शव, परिवार में मचा कोहराम

Sambhal class 10 student murder in field UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के कैथल गांव में 10वीं कक्षा के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई। धान के खेत में जब ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई।