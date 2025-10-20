संभल में दिनदहाड़े लूट से सनसनी, तीन बाइकों पर आए बदमाशों ने दो बहनों से मंगलसूत्र और पर्स छीना

संभल में दिनदहाड़े लूट से सनसनी | AI Generated Image
Robbery two sisters looted gold chain in Sambhal: संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। तीन बाइकों पर सवार 8 से 10 युवकों ने ई-रिक्शा को रोककर उसमें बैठी दो बहनों से लूटपाट की। बदमाशों ने न केवल मंगलसूत्र और पर्स छीना, बल्कि विरोध करने पर दोनों बहनों के साथ मारपीट भी की। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में हैं।
अस्तपुर गांव की रहने वाली सुनीता और उनकी छोटी बहन बबीता अपने पति चेतन द्वारा चलाए जा रहे ई-रिक्शा से मायके जा रही थीं। जैसे ही वे दिनौरा-धनारी मार्ग पर धनारी तिराहे के पास पहुंचीं, बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोक लिया। दोपहर करीब 3 बजे हुई इस वारदात में हमलावरों ने पहले चेतन को धमकाया और फिर महिलाओं के गहने और पर्स लूटकर फरार हो गए।
लूट की सूचना मिलते ही धनारी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों महिलाओं को सुरक्षित उनके मायके गांव टिकटा तक पहुंचाया। पीड़िता सुनीता ने बताया कि बदमाशों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और कीमती सामान छीन लिया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है।
दिनदहाड़े हुई इस लूट से न केवल स्थानीय लोग डरे हुए हैं, बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से धनारी इलाके में अपराध बढ़े हैं, लेकिन गश्त और कार्रवाई में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। लोगों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
धनारी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि फिलहाल महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अपनी ओर से जांच में जुटी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
