Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल में दिनदहाड़े लूट से सनसनी, तीन बाइकों पर आए बदमाशों ने दो बहनों से मंगलसूत्र और पर्स छीना

Sambhal Crime News: यूपी के संभल में रविवार दोपहर तीन बाइकों पर सवार 8-10 बदमाशों ने दिनदहाड़े ई-रिक्शा रोककर दो बहनों से मंगलसूत्र और पर्स लूट लिया। विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई।

2 min read

सम्भल

image

Mohd Danish

Oct 20, 2025

sambhal daylight robbery two sisters looted gold chain bikers attack

संभल में दिनदहाड़े लूट से सनसनी | AI Generated Image

Robbery two sisters looted gold chain in Sambhal: संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। तीन बाइकों पर सवार 8 से 10 युवकों ने ई-रिक्शा को रोककर उसमें बैठी दो बहनों से लूटपाट की। बदमाशों ने न केवल मंगलसूत्र और पर्स छीना, बल्कि विरोध करने पर दोनों बहनों के साथ मारपीट भी की। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में हैं।

मायके जा रही थीं बहनें, रास्ते में रोककर दिया वारदात को अंजाम

अस्तपुर गांव की रहने वाली सुनीता और उनकी छोटी बहन बबीता अपने पति चेतन द्वारा चलाए जा रहे ई-रिक्शा से मायके जा रही थीं। जैसे ही वे दिनौरा-धनारी मार्ग पर धनारी तिराहे के पास पहुंचीं, बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता रोक लिया। दोपहर करीब 3 बजे हुई इस वारदात में हमलावरों ने पहले चेतन को धमकाया और फिर महिलाओं के गहने और पर्स लूटकर फरार हो गए।

पुलिस ने देर शाम तक की छानबीन

लूट की सूचना मिलते ही धनारी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों महिलाओं को सुरक्षित उनके मायके गांव टिकटा तक पहुंचाया। पीड़िता सुनीता ने बताया कि बदमाशों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और कीमती सामान छीन लिया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है।

स्थानीय लोगों में आक्रोश, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

दिनदहाड़े हुई इस लूट से न केवल स्थानीय लोग डरे हुए हैं, बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से धनारी इलाके में अपराध बढ़े हैं, लेकिन गश्त और कार्रवाई में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। लोगों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

पुलिस ने दिया आश्वासन, जल्द पकड़ेंगे बदमाशों को

धनारी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि फिलहाल महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अपनी ओर से जांच में जुटी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 01:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में दिनदहाड़े लूट से सनसनी, तीन बाइकों पर आए बदमाशों ने दो बहनों से मंगलसूत्र और पर्स छीना

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हैवानियत की हद! युवक की आंख फोड़ी, सिर कुचला और शव झाड़ियों में फेंका; पुलिस के सामने खड़ी हुई रहस्यमयी गुत्थी

brutal murder sambhal highway youth body found eyes crushed
सम्भल

संभल हिंसा का एक और चेहरा बेनकाब! दरोगा की मैगजीन व टियर गैस सेल लूटने वाला उपद्रवी अरेस्ट

sambhal violence waseem arrested for looting pistol magazine
सम्भल

‘….नहीं तो हो सकती है जावेद हबीब की संपत्ति जब्त’, पुलिस ने दिल्ली स्थित घर की ली तलाशी; पढ़िए केस अपडेट

Jawed Habib Case Update
सम्भल

संभल हिंसा के आरोपी जफर अली का ऐलान, लड़ेंगे 2027 विधानसभा चुनाव; बोले- अब राजनीति में करूंगा जन संघर्ष

sambhal violence accused zafar ali to contest assembly election 2027 announcement
सम्भल

संभल में बुलडोजर कार्रवाई! 30 साल पुरानी मस्जिद ढही; दो थानों की पुलिस और पीएसी रही मौजूद

bulldozer action on 30 year old mosque built on park land sambhal
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.