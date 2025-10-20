संभल में दिनदहाड़े लूट से सनसनी, तीन बाइकों पर आए बदमाशों ने दो बहनों से मंगलसूत्र और पर्स छीना

Robbery two sisters looted gold chain in Sambhal: संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। तीन बाइकों पर सवार 8 से 10 युवकों ने ई-रिक्शा को रोककर उसमें बैठी दो बहनों से लूटपाट की। बदमाशों ने न केवल मंगलसूत्र और पर्स छीना, बल्कि विरोध करने पर दोनों बहनों के साथ मारपीट भी की। इस घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में हैं।