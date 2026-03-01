संभल में खौफ का अंत: परिवार को बंधक बनाने वाले 3 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर

Encounter Loot Sambhal: संभल जिले में पुलिस ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद दबोचा गया, जबकि एक अन्य आरोपी घटना के समय छत से गिरकर घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार गिरोह का एक हिस्ट्रीशीटर सदस्य अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।