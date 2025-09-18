Sambhal: सरकारी बाबू के क्वार्टर से युवती बरामद, गेट पर लगाया था ताला, तहसील परिसर में मचा हड़कंप

Govt clerk quarter girl rescued in Sambhal: संभल जिले के चंदौसी तहसील परिसर में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सरकारी क्वार्टर में एक लड़की को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखने की खबर सामने आई। मामला तहसील विनियमित प्राधिकारी के लिपिक रिजवान से जुड़ा बताया जा रहा है। करीब 6 घंटे तक युवती क्वार्टर में बंद रही और दरवाजे पर लोगों को गुमराह करने के लिए ताला लटका दिया गया था।