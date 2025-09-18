Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

Sambhal: सरकारी बाबू के क्वार्टर से युवती बरामद, गेट पर लगाया था ताला, तहसील परिसर में मचा हड़कंप

Sambhal News: यूपी के संभल जिले में बड़ा हंगामा हुआ, जब सरकारी लिपिक के क्वार्टर से 6 घंटे बाद हिंदू समुदाय की युवती बरामद की गई। गेट पर ताला लगाकर लोगों को गुमराह किया गया था।

सम्भल

Mohd Danish

Sep 18, 2025

sambhal govt clerk quarter girl rescued 6 hours chandausi tehsil
Sambhal: सरकारी बाबू के क्वार्टर से युवती बरामद | Image Source - 'X'

Govt clerk quarter girl rescued in Sambhal: संभल जिले के चंदौसी तहसील परिसर में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सरकारी क्वार्टर में एक लड़की को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखने की खबर सामने आई। मामला तहसील विनियमित प्राधिकारी के लिपिक रिजवान से जुड़ा बताया जा रहा है। करीब 6 घंटे तक युवती क्वार्टर में बंद रही और दरवाजे पर लोगों को गुमराह करने के लिए ताला लटका दिया गया था।

हिंदू समुदाय के लोग हुए आक्रोशित

जैसे ही आसपास के लोगों को जानकारी हुई कि क्वार्टर के भीतर हिंदू समुदाय की युवती मौजूद है, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। चंदौसी शहर और आसपास से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय निवासी कौशल किशोर वंदे मातरम् और राजकुमार ठाकरे सहित दर्जनों लोग मौके पर जुट गए और उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस जिले में श्मशान में एक साथ जलाई गईं 6 चिताएं, रोते-रोते बेसुध हुए परिजन, फूट-फूटकर रोया पूरा गांव
मुरादाबाद
mundia jain tragedy six cremations after dehradun cloudburst flood

पुलिस-प्रशासन हरकत में आया

करीब दो घंटे से अधिक समय तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया। कोतवाली चंदौसी पुलिस ने शाम करीब 5:30 बजे तहसील परिसर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया और लड़की को बाहर निकाला। इसके बाद उसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस थाने ले जाया गया।

गेट पर ताले से बढ़ा सस्पेंस

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि क्वार्टर के बाहर गेट पर ताला लटक रहा था, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। भीड़ का कहना था कि लड़की को शादी के बहाने बुलाकर बंधक बनाया गया। यह भी सवाल उठ रहा है कि लड़की को आखिर यहां क्यों लाया गया और उसे कमरे में बंद क्यों रखा गया।

निष्पक्ष जांच की मांग

स्थानीय नेता कौशल किशोर वंदे मातरम् ने बताया कि “पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खुलवाकर लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अब ज़रूरी है कि पुलिस और तहसील प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। छह घंटे तक युवती कमरे में क्यों रही, किस मकसद से उसे बुलाया गया, इसका खुलासा होना चाहिए।” उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो औपचारिक रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 08:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Sambhal: सरकारी बाबू के क्वार्टर से युवती बरामद, गेट पर लगाया था ताला, तहसील परिसर में मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.