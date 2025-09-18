Sambhal: सरकारी बाबू के क्वार्टर से युवती बरामद, गेट पर लगाया था ताला, तहसील परिसर में मचा हड़कंप

Govt clerk quarter girl rescued in Sambhal: संभल जिले के चंदौसी तहसील परिसर में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सरकारी क्वार्टर में एक लड़की को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखने की खबर सामने आई। मामला तहसील विनियमित प्राधिकारी के लिपिक रिजवान से जुड़ा बताया जा रहा है। करीब 6 घंटे तक युवती क्वार्टर में बंद रही और दरवाजे पर लोगों को गुमराह करने के लिए ताला लटका दिया गया था।
जैसे ही आसपास के लोगों को जानकारी हुई कि क्वार्टर के भीतर हिंदू समुदाय की युवती मौजूद है, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। चंदौसी शहर और आसपास से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय निवासी कौशल किशोर वंदे मातरम् और राजकुमार ठाकरे सहित दर्जनों लोग मौके पर जुट गए और उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे।
करीब दो घंटे से अधिक समय तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया। कोतवाली चंदौसी पुलिस ने शाम करीब 5:30 बजे तहसील परिसर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया और लड़की को बाहर निकाला। इसके बाद उसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस थाने ले जाया गया।
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि क्वार्टर के बाहर गेट पर ताला लटक रहा था, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। भीड़ का कहना था कि लड़की को शादी के बहाने बुलाकर बंधक बनाया गया। यह भी सवाल उठ रहा है कि लड़की को आखिर यहां क्यों लाया गया और उसे कमरे में बंद क्यों रखा गया।
स्थानीय नेता कौशल किशोर वंदे मातरम् ने बताया कि “पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खुलवाकर लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अब ज़रूरी है कि पुलिस और तहसील प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। छह घंटे तक युवती कमरे में क्यों रही, किस मकसद से उसे बुलाया गया, इसका खुलासा होना चाहिए।” उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो औपचारिक रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।