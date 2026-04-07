अन्नदाता पर आफत: संभल में बेमौसम बारिश और ओलों से गेहूं-मक्का की फसल को भारी नुकसान, तापमान में गिरावट

किसानों का कहना है कि लगातार मौसम की मार ने फसलों की गुणवत्ता और पैदावार दोनों पर असर डाला है। कुछ किसानों का अनुमान है कि गेहूं और मक्का की लगभग 70 प्रतिशत फसल इस बार खराब हो सकती है। कई किसान स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से आर्थिक मदद और मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञ भी फसल की स्थिति का आंकलन करने और बचाव के उपाय सुझाने के लिए खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं।