संभल में मौसम का ‘यू-टर्न’: घर-घर में वायरल, जिला अस्पताल में उमड़ी बीमारों की भारी भीड़

फिजिशियन डॉ. प्रशांत वार्ष्णेय ने जनता से अपील की है कि वे इस बदलते मौसम को हल्के में न लें। उन्होंने सलाह दी है कि सुबह और शाम के समय शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छरों से बचाव के लिए घरों के आसपास जलभराव न होने दें। यदि कहीं पानी जमा है, तो उसमें डीजल या जला हुआ तेल डालें ताकि मच्छरों का लार्वा न पनप सके। बच्चों को ठंडी चीजों से दूर रखें और उन्हें गुनगुना पानी पीने के लिए दें। समय पर उचित खान-पान और साफ-सफाई ही इन संक्रमणों से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका है।