संभल में महंत की पदयात्रा पर बवाल तेज: पुलिस बैरिकेडिंग पर बढ़ा विवाद, हजारों समर्थक जुटे; सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर

असमोली के CO कुलदीप ने कहा कि यात्रा को फिलहाल रोका नहीं गया है और स्थिति सामान्य है। उनके अनुसार, सुरक्षा के तौर पर पुलिस तैनात की गई है और जरूरत पड़ने पर महंत से बातचीत भी की जाएगी। वहीं संभल के ASP ने बताया कि पुलिस दोनों पक्षों से बात कर रही है और शहर तथा चंदौसी में अलग-अलग फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।