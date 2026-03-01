29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

Sambhal News: संभल में अवैध मदरसा-मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ा, 3.5 बीघा जमीन होगी कब्जा मुक्त

Sambhal News: संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय ने खुद आगे बढ़कर मदरसा और मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Mar 29, 2026

sambhal illegal madrasa mosque demolition

संभल में अवैध मदरसा-मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ा..

Sambhal News Today Hindi: संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती से पहले ही एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद आगे बढ़कर अवैध मदरसा और मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। यह मामला असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव का है, जहां करीब साढ़े तीन बीघा ग्राम समाज की भूमि पर 16 अवैध निर्माण पाए गए थे। इनमें मदरसा, मस्जिद, दो स्कूल और कई मकान-दुकानें शामिल थीं।

मुतव्वली की मौजूदगी में शुरू हुआ ध्वस्तीकरण कार्य

रविवार को मस्जिद के मुतव्वली नुसरत अली की मौजूदगी में मदरसा गौसुल उलूम और उससे जुड़ी मस्जिद को हटाने का काम शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने खुद ही निर्माण तोड़ने का निर्णय लिया ताकि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सके। मुतव्वली ने बताया कि प्रशासन द्वारा की गई पैमाइश के बाद यह साफ हो गया था कि पूरी जमीन सरकारी है, इसलिए समुदाय ने स्वेच्छा से यह कदम उठाया।

सरकारी जमीन पर फैला था अवैध निर्माण का जाल

बताया गया कि मस्जिद करीब एक बीघा जमीन पर बनी थी, जबकि शेष हिस्से में मदरसा संचालित हो रहा था। इसके अलावा आसपास सरकारी भूमि पर कई दुकानें और मकान भी बने हुए थे। यह निर्माण वर्षों से बिना वैध अनुमति के खड़े थे, जिससे ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा बना हुआ था।

राजस्व टीम ने नक्शे के आधार पर की सटीक पैमाइश

राजस्व प्रशासन की टीम शनिवार को पुलिस बल के साथ गांव पहुंची और नक्शे के आधार पर पूरे क्षेत्र की पैमाइश की। दोपहर 12 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई शाम 5 बजे तक चली, जिसमें गाटा संख्या 623 और 630 की जमीन को चिन्हित किया गया। यह भूमि क्रमशः खाद के गड्ढे और खेल मैदान के रूप में दर्ज है।

निर्माण विवाद ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए किया मजबूर

करीब 30 साल पहले बने इस मदरसे और मस्जिद को लेकर हाल ही में विवाद भी सामने आया था। मदरसे की ऊपरी मंजिल के निर्माण के दौरान दीवारों में खिड़कियां लगाने पर आसपास के लोगों ने आपत्ति जताई थी और प्रशासन से शिकायत की थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच और पैमाइश की प्रक्रिया शुरू की।

पंचायत के फैसले ने बदल दी पूरी स्थिति

बुधवार रात गांव में हुई पंचायत में ग्रामीणों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि यदि प्रशासन बुलडोजर चलाएगा तो भारी नुकसान होगा, इसलिए बेहतर होगा कि लोग खुद ही अवैध निर्माण हटा दें। इसी निर्णय के बाद गुरुवार से मदरसा और मस्जिद को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

कार्रवाई अंतिम चरण में

जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें राजस्व निरीक्षक और कई लेखपाल शामिल थे। इस टीम को ग्राम समाज की जमीन का सीमांकन कर उसे कब्जा मुक्त कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब राजस्व टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार न्यायालय में पेश करेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 08:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Sambhal News: संभल में अवैध मदरसा-मस्जिद को लोगों ने खुद ही तोड़ा, 3.5 बीघा जमीन होगी कब्जा मुक्त

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में खौफ का अंत: परिवार को बंधक बनाने वाले 3 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर

sambhal encounter loot accused arrested
सम्भल

संभल के चर्चित SP केके बिश्नोई की रॉयल बारात: घोड़ी, तलवार और काला चश्मा के साथ जोधपुर की ओर रवाना

kk bishnoi anshika wedding barath journey
सम्भल

संभल में सरकारी जमीन पर मकान, मस्जिद-दरगाह विवाद: 7 करोड़ जुर्माने के खिलाफ डीएम कोर्ट में अपील

sambhal land encroachment dm court hearing
सम्भल

संभल SP केके बिश्नोई ने पिता संग लगाए ठुमके, राजस्थान में सजी हल्दी की महफिल, मां-बाप ने लाड से खिलाई खीर

Sambhal SP KK Bishnoi wedding haldi dance
सम्भल

सपा सांसद के बहनोई डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप; नर्स बोली-ब्लैकमेल कर गर्भपात भी कराया

nurse has accused dr zaid warsi brother in law of samajwadi party mp ziaur rahman barq of rape
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.