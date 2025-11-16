संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता: इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में FIR, निरीक्षण बीच में रोककर लौटी टीम

Jama masjid asi team misbehavior in Sambhal: संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ASI टीम के साथ अभद्रता किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जब टीम मस्जिद में नियमित निरीक्षण के लिए पहुंची, तो उन्हें मुख्य गुंबद में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मौके पर मौजूद समिति से जुड़े व्यक्तियों ने न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई, बल्कि कथित तौर पर वातावरण तनावपूर्ण बनाने की कोशिश भी की। स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते ASI टीम को बिना निरीक्षण पूरा किए ही मेरठ वापस लौटना पड़ा।