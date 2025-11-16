Patrika LogoSwitch to English

संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता: इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में FIR, निरीक्षण बीच में रोककर लौटी टीम

Sambhal News: संभल की जामा मस्जिद में निरीक्षण के लिए पहुंची ASI टीम के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप सामने आया है। टीम को मुख्य गुंबद में प्रवेश से रोका गया, जिसके बाद उन्हें बिना निरीक्षण किए ही मेरठ लौटना पड़ा।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 16, 2025

sambhal jama masjid asi team misbehavior fir inspection stopped

संभल जामा मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता | Image Source - 'X' @IANS

Jama masjid asi team misbehavior in Sambhal: संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ASI टीम के साथ अभद्रता किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जब टीम मस्जिद में नियमित निरीक्षण के लिए पहुंची, तो उन्हें मुख्य गुंबद में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मौके पर मौजूद समिति से जुड़े व्यक्तियों ने न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई, बल्कि कथित तौर पर वातावरण तनावपूर्ण बनाने की कोशिश भी की। स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते ASI टीम को बिना निरीक्षण पूरा किए ही मेरठ वापस लौटना पड़ा।

इंतजामिया कमेटी के कर्मचारियों पर सीधे आरोप

जांच में ASI टीम ने बताया कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से जुड़े कर्मचारी हाफिज ने कासिफ खान नाम के एक व्यक्ति को मौके पर बुलाया, जिसके बाद टीम से अभद्र व्यवहार किया गया। टीम का कहना है कि मुख्य गुंबद तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न की गई और जानबूझकर माहौल को गर्म किया गया, जिससे निरीक्षण कार्य को खत्म करना पड़ा। यह घटना 8 अक्टूबर को हुई थी और उसी दिन ASI ने इसे गंभीर मानते हुए रिपोर्ट तैयार की।

JE की शिकायत पर दर्ज हुई FIR

ASI के जूनियर इंजीनियर (JE) ने संभल सदर कोतवाली में तहरीर देकर मस्जिद कर्मचारी हाफिज और मोहम्मद कासिफ खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इन पर BNS की धारा 132, 352 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि टीम को निरीक्षण स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। पुलिस अब मामले की कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है।

मामले की जानकारी डीएम तक पहुंची

ASI की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिलाधिकारी संभल को भी पत्र भेजा गया है। प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मस्जिद प्रबंधन समिति से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। FIR दर्ज होने के बाद मामला प्रशासनिक और कानूनी दोनों स्तरों पर और गंभीर हो गया है।

