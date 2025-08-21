संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद! कोर्ट में फिर टली सुनवाई, अब 28 अगस्त को होगी अगली पेशी

यह विवाद तब सुर्खियों में आया जब 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्रीहरिहर मंदिर है। उसी दिन शाम को मस्जिद का पहला सर्वे हुआ और 24 नवंबर को दूसरा चरण। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मस्जिद परिसर के बाहर जमा हो गए और देखते ही देखते पथराव व फायरिंग शुरू हो गई।