संभल में सरकारी जमीन पर मकान, मस्जिद-दरगाह विवाद: 7 करोड़ जुर्माने के खिलाफ डीएम कोर्ट में अपील

Land Encroachment Sambhal: संभल जिले में सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अब जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई आगामी 10 अप्रैल को तय की गई है। इससे पहले तहसीलदार न्यायालय ने दो बीघा भूमि को सरकारी घोषित करते हुए कब्जा हटाने और करीब 7 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ अब संबंधित पक्ष ने उच्च स्तर पर न्याय की मांग की है।