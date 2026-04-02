संभल में सिलेंडर संकट: ओटीपी के बाद भी 5 दिन का इंतजार, मजबूरन चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर उपभोक्ता

संभल में सिलेंडर संकट..
LPG Cylinder Delay Sambhal: संभल में एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी में लगातार देरी के कारण उपभोक्ता गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई लोगों ने सिलेंडर खत्म होने के बावजूद डिलीवरी न मिलने की शिकायत की है। इसके चलते घरों में खाना चूल्हे पर बन रहा है और लोग दैनिक जीवन में असुविधाओं से जूझ रहे हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी शिवि गर्ग ने बताया कि संभल जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। कुल 39 गैस एजेंसियों से लगभग 4.50 लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन लगभग 13,000 सिलेंडर बुकिंग और उतनी ही डिलीवरी हो रही है। अधिकारियों के अनुसार, मुख्य समस्या केवाईसी अपडेट न होना और मोबाइल नंबर बदल जाने के कारण ओटीपी न मिलना है।
आलम सराय निवासी अमन कुमार ने बताया कि उन्होंने दो महीने पहले गैस बुक कराई थी, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एजेंसी कभी किसी को सिलेंडर दे देती है, कभी नहीं। उन्हें सिलेंडर मांगने पर कल या परसों आने को कहा गया। उनकी परेशानी के कारण घर में रोटी बनाने के लिए चूल्हे पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है।
अमन कुमार ने भारत गैस एजेंसी से अतिरिक्त पैसे देने की पेशकश की, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं दिया गया। माजिद ने बताया कि सिलेंडर खत्म हुए तीन दिन हो गए हैं और डोडा गैस एजेंसी पर बार-बार आने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। यह स्थिति कई अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी समान है।
पंजू सराय की जीनत परवीन ने कहा कि उन्होंने डोडा गैस एजेंसी पर सिलेंडर बुक कराया, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संभल जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और डिलीवरी में देरी केवल केवाईसी अपडेट न होने और मोबाइल नंबर बदलने जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण हो रही है।
प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे अपनी केवाईसी तुरंत अपडेट कराएं और मोबाइल नंबर सही कराएं, ताकि आगे से सिलेंडर की डिलीवरी समय पर हो सके और घरों में रसोई का काम बाधित न हो।
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