संभल में सिलेंडर संकट: ओटीपी के बाद भी 5 दिन का इंतजार, मजबूरन चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर उपभोक्ता

पंजू सराय की जीनत परवीन ने कहा कि उन्होंने डोडा गैस एजेंसी पर सिलेंडर बुक कराया, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संभल जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और डिलीवरी में देरी केवल केवाईसी अपडेट न होने और मोबाइल नंबर बदलने जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण हो रही है।