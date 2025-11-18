पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी! पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से निकालकर किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

घटना के समय युवक तारिफ पुत्र अख्तर उर्फ मकबूल मस्जिद वाले तिराहे पर मौजूद था, जहां वह ग्रामीणों से बहस और झगड़ा कर रहा था। लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता रहा। पुलिस अधिकारियों ने भी कई बार उसे शांत करने की कोशिश की, परंतु वह मानने को तैयार नहीं था। भीड़ बढ़ने और माहौल गरमाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई।