पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी! पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से निकालकर किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

Sambhal News: यूपी के संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शांतिभंग के आरोप में उसे उपजिला मजिस्ट्रेट चंदौसी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शिकायत के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी।

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 18, 2025

sambhal man arrested obscene remarks pm modi

पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी! Image, Image Source - 'X' @SambhalPolice

Man arrested obscene remarks pm modi in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी तहसील क्षेत्र में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब मऊ अस्सू गांव के एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत बनियाठेर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल गांव पहुंची।

आरोपी युवक भीड़ के बीच ग्रामीणों से उलझा

घटना के समय युवक तारिफ पुत्र अख्तर उर्फ मकबूल मस्जिद वाले तिराहे पर मौजूद था, जहां वह ग्रामीणों से बहस और झगड़ा कर रहा था। लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता रहा। पुलिस अधिकारियों ने भी कई बार उसे शांत करने की कोशिश की, परंतु वह मानने को तैयार नहीं था। भीड़ बढ़ने और माहौल गरमाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई।

पुलिस ने की तत्काल गिरफ्तारी

उपनिरीक्षक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि गांव में जांच के दौरान लोगों में आरोपी के प्रति भारी नाराजगी थी। भीड़ के बीच हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तारिफ को हिरासत में ले लिया। पुलिस उसे भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने ले आई, जिससे स्थिति बिगड़ने से बच गई।

आरोपी भेजा गया जेल

थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है और उसे उपजिला मजिस्ट्रेट चंदौसी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

Published on:

18 Nov 2025 12:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी! पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से निकालकर किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

सम्भल

उत्तर प्रदेश

सम्भल
