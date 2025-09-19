संभल में बोले सांसद जियाउर्रहमान बर्क! पीएम को आरआरएस प्रमुख ने नहीं दी जन्मदिन की बधाई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं

जियाउर्रहमान बर्क ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संपत्ति से जुड़े फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ कानून की जीत है, बल्कि संविधान और सच्चाई की भी जीत है। उन्होंने वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में अन्य मजहब के सदस्यों की संख्या कम करने की मांग की। उन्होंने बताया कि वक्फ बाय यूजर का मामला अभी विचाराधीन है और पूरा केस अभी खत्म नहीं हुआ है।