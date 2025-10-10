संभल सांसद बर्क का यूपी सरकार पर हमला, बोले- बदले की कार्रवाई से टूटता है जनता का भरोसा; निष्पक्ष प्रशासन की मांग

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने दीपा सराय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हाल के दिनों में कई परिवारों को तालाब की जमीन पर मकान बनाने के आरोप में नोटिस थमाए गए हैं। उन्होंने कहा कि “चाहे कोई 500 मीटर दूर रहता हो या 50 किलोमीटर दूर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरा है।” बर्क ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है, तो वे अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।