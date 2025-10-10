Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

संभल सांसद बर्क का यूपी सरकार पर हमला, बोले- बदले की कार्रवाई से टूटता है जनता का भरोसा; निष्पक्ष प्रशासन की मांग

Sambhal News: संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके कल्याण पर ध्यान देना चाहिए।

2 min read

सम्भल

image

Mohd Danish

Oct 10, 2025

sambhal mp ziaur rahman barq criticizes up government

संभल सांसद बर्क का यूपी सरकार पर हमला | Image Source - 'X' @barq_zia

Sambhal mp ziaur rahman barq criticizes up government: संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने यूपी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लोगों को निशाना बनाने के बजाय उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि जनता का प्रशासन से जुड़ाव तभी मजबूत होगा, जब सरकार उनके हित में फैसले लेगी। सांसद ने प्रशासनिक कदमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा और सम्मान की अनदेखी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

तालाब की जमीन पर कार्रवाई को बताया जल्दबाजी का फैसला

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने दीपा सराय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हाल के दिनों में कई परिवारों को तालाब की जमीन पर मकान बनाने के आरोप में नोटिस थमाए गए हैं। उन्होंने कहा कि “चाहे कोई 500 मीटर दूर रहता हो या 50 किलोमीटर दूर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरा है।” बर्क ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है, तो वे अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।

निष्पक्ष प्रशासन की मांग

सपा सांसद ने कहा कि कुछ नोटिस ऐसे लगते हैं मानो जल्दबाजी में जारी किए गए हों, जिससे लोगों में डर और असंतोष का माहौल बना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन ऐसे मामलों में निष्पक्ष न्याय करेगा। बर्क ने जोर देकर कहा कि “सरकार को दमन की बजाय विकास की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि जब जनता को लाभ मिलता है, तो वह खुद प्रशासन से जुड़ जाती है।”

‘बदले की भावना’ से प्रेरित कार्रवाई का लगाया आरोप

सांसद बर्क ने प्रशासनिक कार्यवाहियों को ‘बदले की भावना से प्रेरित’ और ‘सोची-समझी साजिश’ बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ समाज में विभाजन और अलगाव पैदा करने का काम कर रही हैं। सांसद ने कहा कि शासन को लोगों तक पहुंच बनानी चाहिए, न कि उनके खिलाफ छोड़नी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि “जनता को डर और संदेह में रखकर सरकार कभी विश्वास नहीं जीत सकती।”

विवादों-राजनीति के बीच जारी सांसद बर्क का रुख

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पहले भी विवादों में रहे हैं। कभी बिजली चोरी या आवास पर निर्माण को लेकर, तो कभी मस्जिद सर्वेक्षण हिंसा के दौरान विवादित बयानों के कारण। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने बयानों को जनता के हित में बताया है। बिहार चुनावों को लेकर पूछे जाने पर बर्क ने कहा कि समाजवादी पार्टी ‘इंडिया गठबंधन’ के साथ मिलकर भाजपा को हराने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में गठबंधन की जीत से विपक्ष को नई ऊर्जा मिलेगी।

10 Oct 2025 08:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल सांसद बर्क का यूपी सरकार पर हमला, बोले- बदले की कार्रवाई से टूटता है जनता का भरोसा; निष्पक्ष प्रशासन की मांग

सम्भल

उत्तर प्रदेश

