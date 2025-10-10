संभल सांसद बर्क का यूपी सरकार पर हमला, बोले- बदले की कार्रवाई से टूटता है जनता का भरोसा; निष्पक्ष प्रशासन की मांग

संभल सांसद बर्क का यूपी सरकार पर हमला | Image Source - 'X' @barq_zia
Sambhal mp ziaur rahman barq criticizes up government: संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने यूपी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लोगों को निशाना बनाने के बजाय उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि जनता का प्रशासन से जुड़ाव तभी मजबूत होगा, जब सरकार उनके हित में फैसले लेगी। सांसद ने प्रशासनिक कदमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा और सम्मान की अनदेखी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने दीपा सराय स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हाल के दिनों में कई परिवारों को तालाब की जमीन पर मकान बनाने के आरोप में नोटिस थमाए गए हैं। उन्होंने कहा कि “चाहे कोई 500 मीटर दूर रहता हो या 50 किलोमीटर दूर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरा है।” बर्क ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है, तो वे अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।
सपा सांसद ने कहा कि कुछ नोटिस ऐसे लगते हैं मानो जल्दबाजी में जारी किए गए हों, जिससे लोगों में डर और असंतोष का माहौल बना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन ऐसे मामलों में निष्पक्ष न्याय करेगा। बर्क ने जोर देकर कहा कि “सरकार को दमन की बजाय विकास की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि जब जनता को लाभ मिलता है, तो वह खुद प्रशासन से जुड़ जाती है।”
सांसद बर्क ने प्रशासनिक कार्यवाहियों को ‘बदले की भावना से प्रेरित’ और ‘सोची-समझी साजिश’ बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ समाज में विभाजन और अलगाव पैदा करने का काम कर रही हैं। सांसद ने कहा कि शासन को लोगों तक पहुंच बनानी चाहिए, न कि उनके खिलाफ छोड़नी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि “जनता को डर और संदेह में रखकर सरकार कभी विश्वास नहीं जीत सकती।”
संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पहले भी विवादों में रहे हैं। कभी बिजली चोरी या आवास पर निर्माण को लेकर, तो कभी मस्जिद सर्वेक्षण हिंसा के दौरान विवादित बयानों के कारण। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने बयानों को जनता के हित में बताया है। बिहार चुनावों को लेकर पूछे जाने पर बर्क ने कहा कि समाजवादी पार्टी ‘इंडिया गठबंधन’ के साथ मिलकर भाजपा को हराने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में गठबंधन की जीत से विपक्ष को नई ऊर्जा मिलेगी।
