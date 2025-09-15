Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

Sambhal: सपा सांसद बर्क बोले- मुसलमान आतंकी नहीं, संभल को ATS नहीं बल्कि विश्वविद्यालय-उद्योग की जरूरत

Sambhal News: यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने ATS कार्यालय का विरोध करते हुए कहा कि मुसलमान आतंकी नहीं हैं और संभल में एंटी टेररिज्म स्क्वॉड की जरूरत नहीं है।

सम्भल

Mohd Danish

Sep 15, 2025

Sambhal mp ziaur rahman barq opposes ats demands university development
Image Source - Social Media 'X'

SP MP Barq said in Sambhal Muslims are not terrorists: संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि संभल के बाशिंदों को एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान आतंकी नहीं हैं और जो आतंकी है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। बर्क ने सरकार से अपील की कि ATS की जगह संभल में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और उद्योग जैसे विकासपरक संस्थान खोले जाएं, ताकि यहां के लोगों का भविष्य बेहतर हो।

मुसलमान बेखौफ जी रहे हैं जिंदगी

सपा सांसद ने कहा कि संभल के मुसलमान बिना किसी डर के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां ATS की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह विकास और रोजगार की दिशा में काम करे। अगर विश्वविद्यालय, अस्पताल और उद्योग खोले जाएंगे तो युवाओं को शिक्षा और रोजगार मिलेगा।

कब्रिस्तान की जमीन पर ATS का विरोध

ATS के स्थाई कार्यालय के लिए संभल के शेरखां सराय स्थित तीन बीघा कब्रिस्तान की जमीन चुने जाने पर सांसद बर्क ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जमीन की कोई कमी नहीं है, फिर कब्रिस्तान पर कब्जा क्यों? सांसद ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया था।

विकास से सभी धर्मों का होगा फायदा

सपा सांसद ने कहा कि अगर संभल में विश्वविद्यालय खुलेंगे तो वहां सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ेंगे। इसी तरह अगर उद्योग लगाए जाएंगे तो केवल मुसलमानों को नहीं, बल्कि हिंदुओं को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार विकास पर ध्यान देगी तो सबका भविष्य उज्ज्वल होगा।

वक्फ की जमीनों को निशाना बना रही सरकार

बर्क ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ कानून के जरिए मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी बिल आया भी नहीं है लेकिन कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है। इससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, जो बेहद गलत है। उन्होंने दोहराया कि वे इसका कड़ा विरोध करते हैं।

आतंकी गतिविधियों से संभल को जोड़ा जा रहा है

सांसद बर्क ने कहा कि सरकार संभल के मुसलमानों को आतंकी साबित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आज तक यहां के किसी भी मुसलमान पर आतंकी गतिविधियों का आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुआ। आरोप लगना और सजा मिलना अलग-अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह मुस्लिम समाज को परेशान करना उचित नहीं है।

हिन्दुस्तान के मुसलमान हमेशा वफादार

अंत में सांसद बर्क ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा वफादार रहे हैं। उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और गद्दारी कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि संभल के युवाओं में अब बड़ा बदलाव आया है। वे अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, ताकि उन्हें दूसरे शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

Published on:

15 Sept 2025 11:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Sambhal: सपा सांसद बर्क बोले- मुसलमान आतंकी नहीं, संभल को ATS नहीं बल्कि विश्वविद्यालय-उद्योग की जरूरत

