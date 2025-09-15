Sambhal: सपा सांसद बर्क बोले- मुसलमान आतंकी नहीं, संभल को ATS नहीं बल्कि विश्वविद्यालय-उद्योग की जरूरत

SP MP Barq said in Sambhal Muslims are not terrorists: संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि संभल के बाशिंदों को एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान आतंकी नहीं हैं और जो आतंकी है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। बर्क ने सरकार से अपील की कि ATS की जगह संभल में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और उद्योग जैसे विकासपरक संस्थान खोले जाएं, ताकि यहां के लोगों का भविष्य बेहतर हो।