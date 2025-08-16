Sambhal: सांसद बर्क का हमला! बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं, लोकतंत्र और अधिकार भी ढहा रहा

Sambhal mp ziaur rahman burke statement: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ घरों और दुकानों पर नहीं चल रही, बल्कि जनता के अधिकारों पर भी सीधे वार कर रही है। सांसद ने लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की मजबूती की वकालत करते हुए कहा कि वह संसद से लेकर संभल की सड़कों तक जनता और देश के हित में आवाज उठाते रहेंगे।