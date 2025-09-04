एक खटोला जेल के अंदर… गाने पर बनी रील ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, संभल पुलिस ने सिखाया सबक

Police action reel boys dancing in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में दर्जनभर युवक “एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर…” गाने पर हयातनगर थाने के ठीक सामने डांस करते और रील बनाते नजर आए। सड़क पर हुड़दंग मचाते इन युवकों को देखकर स्थानीय लोग भी अचंभित रह गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी चुपचाप खड़े रहे और किसी ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई।
यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने पुलिस प्रशासन को शिकायत भेजनी शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख संभल के एसपी केके बिश्नोई ने तुरंत संज्ञान लिया और हयातनगर थाना पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और रीलबाजी करने वाले युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों में शिवा गौतम, दिवेश, श्रेष्ठ, आशीष, नितिन, विनीत, शरद और मुकुल शामिल थे। इनमें से 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नौ नामजद और तीन-चार अज्ञात युवकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी हाल में थाने के गेट पर इस तरह की ‘रंगबाजी’ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिन युवकों ने सोशल मीडिया पर खुद को ‘शूटर’ और ‘गुंडा’ दिखाने की कोशिश की थी, वही पुलिस की गिरफ्त में आते ही थाने के गेट पर खड़े होकर कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। उनके चेहरे से पूरी ‘रंगबाजी’ गायब हो चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पुलिस के सामने कहा कि यह उनकी गलती थी और दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे।
हयातनगर थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई शुरू की गई थी। पुलिस अब ऐसे मामलों में और भी सख्ती बरत रही है ताकि कोई भी युवक इस तरह की अशोभनीय हरकत कर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ न कर सके।
गिरफ्तारी के बाद सभी युवकों ने पुलिस और जनता से माफी मांगते हुए कहा कि वे कभी भी सड़क पर या थाने-चौकी के सामने इस तरह का डांस या रील नहीं बनाएंगे। उनका कहना था कि उनसे गलती हो गई और वे सबक सीख चुके हैं।