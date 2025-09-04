एक खटोला जेल के अंदर… गाने पर बनी रील ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, संभल पुलिस ने सिखाया सबक

Police action reel boys dancing in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में दर्जनभर युवक “एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर…” गाने पर हयातनगर थाने के ठीक सामने डांस करते और रील बनाते नजर आए। सड़क पर हुड़दंग मचाते इन युवकों को देखकर स्थानीय लोग भी अचंभित रह गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी चुपचाप खड़े रहे और किसी ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई।