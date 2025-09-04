Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सम्भल

एक खटोला जेल के अंदर… गाने पर बनी रील ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, संभल पुलिस ने सिखाया सबक

Sambhal News: संभल के हयातनगर थाने के बाहर युवकों ने "एक खटोला जेल के अंदर..." गाने पर रील बनाकर पुलिस को चुनौती दी। वीडियो वायरल होते ही एसपी ने संज्ञान लिया और पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

सम्भल

Mohd Danish

Sep 04, 2025

sambhal police action reel boys dancing thana gate
एक खटोला जेल के अंदर... Image Source - Social Media 'X'

Police action reel boys dancing in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में दर्जनभर युवक “एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर…” गाने पर हयातनगर थाने के ठीक सामने डांस करते और रील बनाते नजर आए। सड़क पर हुड़दंग मचाते इन युवकों को देखकर स्थानीय लोग भी अचंभित रह गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी चुपचाप खड़े रहे और किसी ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने पुलिस प्रशासन को शिकायत भेजनी शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख संभल के एसपी केके बिश्नोई ने तुरंत संज्ञान लिया और हयातनगर थाना पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और रीलबाजी करने वाले युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

Bijnor News: यात्रियों को बड़ी राहत! गंगा-बैराज पुल पर शुरू हुआ बसों का संचालन, अभी इन वाहनों पर है रोक
बिजनोर
bijnor ganga barrage bridge bus services resume after 25 days

पुलिस ने पकड़े पांच युवक

पुलिस जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों में शिवा गौतम, दिवेश, श्रेष्ठ, आशीष, नितिन, विनीत, शरद और मुकुल शामिल थे। इनमें से 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नौ नामजद और तीन-चार अज्ञात युवकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी हाल में थाने के गेट पर इस तरह की ‘रंगबाजी’ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सलाखों के पीछे पहुंचकर टूटा गुरूर

जिन युवकों ने सोशल मीडिया पर खुद को ‘शूटर’ और ‘गुंडा’ दिखाने की कोशिश की थी, वही पुलिस की गिरफ्त में आते ही थाने के गेट पर खड़े होकर कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। उनके चेहरे से पूरी ‘रंगबाजी’ गायब हो चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पुलिस के सामने कहा कि यह उनकी गलती थी और दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे।

पुलिस का सख्त संदेश

हयातनगर थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई शुरू की गई थी। पुलिस अब ऐसे मामलों में और भी सख्ती बरत रही है ताकि कोई भी युवक इस तरह की अशोभनीय हरकत कर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ न कर सके।

आरोपी युवकों ने मांगी माफी

गिरफ्तारी के बाद सभी युवकों ने पुलिस और जनता से माफी मांगते हुए कहा कि वे कभी भी सड़क पर या थाने-चौकी के सामने इस तरह का डांस या रील नहीं बनाएंगे। उनका कहना था कि उनसे गलती हो गई और वे सबक सीख चुके हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 10:54 am

Published on:

04 Sept 2025 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / एक खटोला जेल के अंदर… गाने पर बनी रील ने पहुंचाया सलाखों के पीछे, संभल पुलिस ने सिखाया सबक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट