जंगल की ओर भागे चोर, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल दूसरा गिरफ्तार; तमंचा, बाइक और चोरी का इनवर्टर बरामद

Sambhal Police Encounter:उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई, जब बीते 15 दिनों से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे दो शातिर बदमाश पुलिस की चेकिंग में फंस गए। यह मुठभेड़ तहसील गुन्नौर क्षेत्र में बहजोई-बबराला रोड पर गांव महिला की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी।