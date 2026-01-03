जंगल की ओर भागे चोर, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल दूसरा गिरफ्तार; तमंचा, बाइक और चोरी का इनवर्टर बरामद

पुलिस मुठभेड़ में एक घायल दूसरा गिरफ्तार | Image Source - X/@sambhalpolice
Sambhal Police Encounter:उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई, जब बीते 15 दिनों से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे दो शातिर बदमाश पुलिस की चेकिंग में फंस गए। यह मुठभेड़ तहसील गुन्नौर क्षेत्र में बहजोई-बबराला रोड पर गांव महिला की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी।
थानाध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो दोनों घबरा गए और बाइक मोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत पीछा किया और उन्हें रुकने की चेतावनी दी।
पुलिस की ललकार के बावजूद बाइक सवार नहीं रुके और उनमें से एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हालात को देखते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया। पुलिस की फायरिंग से एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश बाइक सहित असंतुलित होकर गिर गया।
फायरिंग के बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से हथियार और चोरी का सामान भी बरामद किया है।
पुलिस पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम रोहित पुत्र मुन्नी निवासी गांव चंदौली, थाना इस्लामनगर, जनपद बदायूं बताया। वहीं उसके साथी की पहचान छुटल्ला उर्फ सैजल उर्फ शिवम पुत्र सोनू निवासी मोहल्ला दुर्गाधाम, थाना चंदौसी, जनपद संभल के रूप में हुई है। पुलिस दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा, दो जिंदा कारतूस, एक पल्सर बाइक और चोरी का एक इनवर्टर बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पिछले 15 दिनों से लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था।
सीओ बहजोई डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी थाना बहजोई और थाना धनारी क्षेत्र में दर्ज कई चोरी के मामलों में वांछित चल रहे थे। पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया है कि वे अलग-अलग इलाकों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और चोरी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग