3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

जंगल की ओर भागे चोर, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल दूसरा गिरफ्तार; तमंचा, बाइक और चोरी का इनवर्टर बरामद

Sambhal Police: संभल के थाना धनारी क्षेत्र में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक और चोरी का इनवर्टर बरामद किया है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 03, 2026

sambhal police encounter thieves arrested

पुलिस मुठभेड़ में एक घायल दूसरा गिरफ्तार | Image Source - X/@sambhalpolice

Sambhal Police Encounter:उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई, जब बीते 15 दिनों से लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे दो शातिर बदमाश पुलिस की चेकिंग में फंस गए। यह मुठभेड़ तहसील गुन्नौर क्षेत्र में बहजोई-बबराला रोड पर गांव महिला की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी।

बाइक मोड़कर जंगल की तरफ भागे बदमाश

थानाध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो दोनों घबरा गए और बाइक मोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत पीछा किया और उन्हें रुकने की चेतावनी दी।

पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में लगा गोली

पुलिस की ललकार के बावजूद बाइक सवार नहीं रुके और उनमें से एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हालात को देखते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया। पुलिस की फायरिंग से एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश बाइक सहित असंतुलित होकर गिर गया।

घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोचा

फायरिंग के बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से हथियार और चोरी का सामान भी बरामद किया है।

आरोपियों की हुई पहचान, आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस

पुलिस पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम रोहित पुत्र मुन्नी निवासी गांव चंदौली, थाना इस्लामनगर, जनपद बदायूं बताया। वहीं उसके साथी की पहचान छुटल्ला उर्फ सैजल उर्फ शिवम पुत्र सोनू निवासी मोहल्ला दुर्गाधाम, थाना चंदौसी, जनपद संभल के रूप में हुई है। पुलिस दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है।

तमंचा, कारतूस और चोरी का इनवर्टर बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा, दो जिंदा कारतूस, एक पल्सर बाइक और चोरी का एक इनवर्टर बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह पिछले 15 दिनों से लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था।

बहजोई और धनारी थानों में थे वांछित

सीओ बहजोई डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी थाना बहजोई और थाना धनारी क्षेत्र में दर्ज कई चोरी के मामलों में वांछित चल रहे थे। पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया है कि वे अलग-अलग इलाकों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और चोरी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 02:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / जंगल की ओर भागे चोर, पुलिस मुठभेड़ में एक घायल दूसरा गिरफ्तार; तमंचा, बाइक और चोरी का इनवर्टर बरामद

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीने पर ‘सनी लव नेहा’, जेब में गांजा… संभल के चकरोड पर युवक की रहस्यमयी मौत ने खड़े किए कई सवाल

sambhal mystery dead body sunny love
सम्भल

संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शिकंजे में: अयान हत्याकांड में फरार शारिक साठा की संपत्ति होगी कुर्क!

shariq satha property attachment sambhal violence
सम्भल

20 साल बाद पूरी हुई मांग: संभल के नैमिषारण्य में बनेगी नई पुलिस चौकी, ASP ने किया शिलान्यास

naimisharanya sambhal police chowki foundation
सम्भल

हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर आचार्य प्रमोद कृष्णम् की चेतावनी, बोले- देश को फिर बंटवारे की ओर ले जा रहा जनसांख्यिकी असंतुलन

acharya pramod krishnam hindu population concern sambhal
सम्भल

भीषण ठंड ने बिगाड़ी स्कूलों की रफ्तार, यूपी के इस जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद

sambhal schools closed till 14 january
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.