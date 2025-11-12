रिश्वतखोरी में रंगे हाथ पकड़ा गया चौकी प्रभारी: एंटी करप्शन टीम ने 20 हजार रुपये लेते ही दबोचा, बिचौलिया भी गिरफ्तार

Police officer bribery case Sambhal: संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र की हरिबाबा बांध धाम पुलिस चौकी के प्रभारी राकेश सिंह मंगलवार की शाम एंटी करप्शन टीम के जाल में फंस गए। शाम करीब साढ़े चार बजे टीम ने उन्हें 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बिचौलिया, गांव मोलनपुर डांडा निवासी इकबाल को भी टीम ने मौके से पकड़ लिया। आरोपी दरोगा ने धोखाधड़ी के मुकदमे में नाम निकालने के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें पहली किस्त के रूप में 20 हजार रुपये तय हुए थे।