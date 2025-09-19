Sambhal Accident: गश्त पर निकले दारोगा को बाइक ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत, हादसे में युवक ने भी तोड़ा दम

जिस बाइक ने दरोगा को टक्कर मारी, उस पर सवार 25 वर्षीय वीर सिंह पुत्र दंगली भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह थाना कैलादेवी क्षेत्र के चंदनकटी गाँव के रहने वाले थे। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें भी रेफर किया गया था। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और वीर सिंह को बेहतर इलाज के लिए संभल से बाहर ले जाने लगे। दुखद रूप से, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस को वीर सिंह की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद पंचनामा भरकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।