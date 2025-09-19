Sambhal Accident: गश्त पर निकले दारोगा को बाइक ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत, हादसे में युवक ने भी तोड़ा दम

SI die patrolling in Sambhal Road Accident: उत्तर प्रदेश के संभल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) की मौत हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक ग्रामीण युवक ने भी इलाज के लिए ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम कराया है। हादसे में एक अन्य उपनिरीक्षक भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
यह हृदय विदारक सड़क हादसा बुधवार रात करीब 9 बजे जनपद संभल की कोतवाली बहजोई क्षेत्र के बेहटा जयसिंह गांव के पास हुआ। मिली जानकारी के अनुसार, कोतवाली बहजोई में तैनात 57 वर्षीय उपनिरीक्षक रहमत अली और उनके साथी उपनिरीक्षक पीपन सिंह पुलिस लाइन से गश्त के लिए निकले थे। तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के तुरंत बाद घायल उपनिरीक्षक रहमत अली को चंदौसी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रहमत अली गौसपुर (कोतवाली गाजीपुर) के मूल निवासी थे और वर्तमान में नकटिया नाला (बरेली) में रह रहे थे। उनके साथी उपनिरीक्षक पीपन सिंह, जो मुजफ्फरनगर के फतेहपुर खेड़ी के निवासी हैं, को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया।
जिस बाइक ने दरोगा को टक्कर मारी, उस पर सवार 25 वर्षीय वीर सिंह पुत्र दंगली भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह थाना कैलादेवी क्षेत्र के चंदनकटी गाँव के रहने वाले थे। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें भी रेफर किया गया था। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और वीर सिंह को बेहतर इलाज के लिए संभल से बाहर ले जाने लगे। दुखद रूप से, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस को वीर सिंह की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद पंचनामा भरकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।
इस घटना के बाद इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में उपनिरीक्षक रहमत अली की मौत हुई है और घायल उपनिरीक्षक पीपन सिंह का इलाज जारी है। उन्होंने पुष्टि की कि दूसरी बाइक पर सवार युवक वीर सिंह की भी रास्ते में मौत हो गई। दोनों मृतकों का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने निजी अस्पताल जाकर घायल दरोगा का हालचाल भी जाना।