आधी रात, हाथों में तमंचा और चीखता परिवार: संभल में दंपती को बंधक बना लूटे 8 लाख, इलाके में दहशत

Sambhal Robbery Loot: यूपी के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र स्थित नरैठा मोहम्मदपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज लूट की घटना सामने आई है। चार बदमाशों ने एक घर में घुसकर दंपती को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और करीब आठ लाख रुपये की नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है।