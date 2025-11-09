वंदे मातरम् विवाद! संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क बोले- मेरे मजहब के खिलाफ हैं इसके शब्द, इसलिए नहीं गाता

मीडिया से बातचीत में जियाउर्रहमान बर्क ने यह दोहराया कि वह भारत के राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ का पूरा सम्मान करते हैं और उसे गाते भी हैं, लेकिन वंदे मातरम् राष्ट्रगीत होने के बावजूद बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनका संवैधानिक और मजहबी अधिकार है कि वे किसी गीत को गाएं या न गाएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1986 के केरल केस का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने भी स्पष्ट किया था कि किसी नागरिक को राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और देशभक्ति का पैमाना गाना-न गाना नहीं है।