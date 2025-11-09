Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

वंदे मातरम् विवाद! संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क बोले- मेरे मजहब के खिलाफ हैं इसके शब्द, इसलिए नहीं गाता

Sambhal News: संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने वंदे मातरम् को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ हैं, इसलिए वह यह गीत नहीं गाते।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Nov 09, 2025

sambhal samajwadi party mp ziaur rahman barq vande mataram controversy

वंदे मातरम् विवाद! Image Source - 'X' @barq_zia

Vande mataram controversy mp ziaur rahman barq: यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क का एक बार फिर वंदे मातरम् को लेकर दिया गया बयान चर्चा में आ गया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वह वंदे मातरम् नहीं गाते, क्योंकि इस गीत के कुछ शब्द उनके मजहब की आस्था के खिलाफ जाते हैं। बर्क ने कहा कि उनका धार्मिक सिद्धांत केवल एक अल्लाह की इबादत की इजाजत देता है, इसलिए वह किसी अन्य प्रतीक या स्थान को सजदा नहीं कर सकते।

दादा शफीकुर्रहमान बर्क का भी रहता था लगातार विरोध

सांसद बर्क ने यह भी कहा कि वंदे मातरम् के विरोध की यह सोच केवल उनकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि उनके परिवार का यह पुराना रुख रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि उनके दादा और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क भी इस गीत का हमेशा विरोध करते आए थे। यहां तक कि बसपा सरकार के समय, विधानसभा में वंदे मातरम् बजने के दौरान उनके दादा वॉकआउट कर गए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल मच गई थी।

जन-गण-मन के प्रति सम्मान जताते हुए बोले, राष्ट्रगीत गाने की मजबूरी नहीं

मीडिया से बातचीत में जियाउर्रहमान बर्क ने यह दोहराया कि वह भारत के राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ का पूरा सम्मान करते हैं और उसे गाते भी हैं, लेकिन वंदे मातरम् राष्ट्रगीत होने के बावजूद बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनका संवैधानिक और मजहबी अधिकार है कि वे किसी गीत को गाएं या न गाएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1986 के केरल केस का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने भी स्पष्ट किया था कि किसी नागरिक को राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और देशभक्ति का पैमाना गाना-न गाना नहीं है।

मिट्टी से मोहब्बत का दावा, इबादत नहीं करने की दलील

सपा सांसद ने साफ कहा, “मैं इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करता हूं, वफादार हूं, लेकिन उसकी इबादत नहीं कर सकता।” उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला न तो देशभक्ति को कम करता है और न ही संवैधानिक भावना के खिलाफ है। उनके अनुसार, वंदे मातरम् के कुछ शब्द इस्लामिक आस्था से मेल नहीं खाते, इसलिए वह इसे नहीं गाते, जबकि राष्ट्रगान में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए।

ST हसन के हालिया बयान के बाद बढ़ी सियासी गरमी

जियाउर्रहमान बर्क का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही पूर्व सपा सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की अनुमति नहीं है, इसलिए मुसलमान वंदे मातरम् नहीं गा सकते। लगातार दो बयानों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर नई बहस छेड़ दी है और विपक्षी दलों ने इसे लेकर सपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 09:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / वंदे मातरम् विवाद! संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क बोले- मेरे मजहब के खिलाफ हैं इसके शब्द, इसलिए नहीं गाता

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

केस में फंसाकर एनकाउंटर कर दूंगा, वर्दी पहनकर झाड़ता रहा रौब, अब असली पुलिस ने सिखाया सबक

sambhal fake police extortion kabadi caught
सम्भल

महक-परी की हाफिज को खुले आम धमकी! बोलीं- ऑटो वाले जैसा अंजाम होगा तेरा, मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम कर

mahak pari hafiz threat video social media sambhal
सम्भल

मंदिर में श्रद्धालु की चेन लूटकर भागी महिला आखिरकार गिरफ्तार, चेन को 54 हजार में बेच आई थी महिला

chain snatching mahakaleshwar temple woman arrested
सम्भल

अंतर्जनपदीय पशु चोरी गिरोह का भंडाफोड़! डकैती की तैयारी कर रहे 6 बदमाश धरे, चोरी के पशु और असलहे बरामद

inter district cattle theft gang arrested sambhal six criminals weapons recovered
सम्भल

हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ीं, धमकी के आरोप, 200 से अधिक निवेशक बने शिकार

javed habib fraud case sambhal lookout notice flc scam 5 7 crore
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.