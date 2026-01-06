घने कोहरे और ठंड की मार: संभल में नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक रहेंगे बंद, डीएम ने दिए आदेश

इससे पहले भी जिलाधिकारी ने शीतलहर के कारण चार बार स्कूलों में अवकाश घोषित किया था। 17 दिसंबर को बीएसए अलका शर्मा ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों के समय में परिवर्तन करते हुए उन्हें सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए थे। यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था।