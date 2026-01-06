6 जनवरी 2026,

घने कोहरे और ठंड की मार: संभल में नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक रहेंगे बंद, डीएम ने दिए आदेश

Sambhal News: संभल में घने कोहरे और शीतलहर के चलते नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सभी शिक्षण गतिविधियां स्थगित रहेंगी। जिलाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं और कड़े पालन के निर्देश दिए हैं।

सम्भल

image

Mohd Danish

Jan 06, 2026

sambhal school closed fog cold alert

संभल में नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक रहेंगे बंद

Sambhal School Closed: संभल जिले में अत्यधिक कोहरे और तेज शीतलहर के कारण नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दौरान सभी शिक्षण गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने इस निर्णय को बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है।

डीएम ने दिए कड़े निर्देश, पालन न करने पर होगी कार्रवाई

डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश केवल परीक्षा कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा, बल्कि सभी शिक्षण गतिविधियां निलंबित रहेंगी। उन्होंने आदेशों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। यदि किसी स्कूल या कॉलेज के खुले होने की शिकायत प्राप्त होती है, तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शीतलहर का असर

इससे पहले भी जिलाधिकारी ने शीतलहर के कारण चार बार स्कूलों में अवकाश घोषित किया था। 17 दिसंबर को बीएसए अलका शर्मा ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों के समय में परिवर्तन करते हुए उन्हें सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए थे। यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था।

वायु गुणवत्ता हानिकारक स्तर पर

जनपद संभल में रविवार और सोमवार की देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 223 तक पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जा रहा है।

Published on:

06 Jan 2026 10:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / घने कोहरे और ठंड की मार: संभल में नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी स्कूल 14 जनवरी तक रहेंगे बंद, डीएम ने दिए आदेश

