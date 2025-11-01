संभल में SP की बड़ी कार्रवाई! 16 थानों के 32 पुलिसकर्मी एक साथ लाइन हाजिर, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

Sambhal sp action 32 police personnel line hazir: संभल जिले में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 16 थानों में तैनात 32 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। यह कार्रवाई उन जन शिकायतों पर की गई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि पुलिसकर्मी जनता की सुनवाई नहीं कर रहे थे और आवश्यक मामलों में लापरवाही बरत रहे थे। इस कदम के बाद पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।