संभल में SP की बड़ी कार्रवाई! 16 थानों के 32 पुलिसकर्मी एक साथ लाइन हाजिर, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

संभल में SP की बड़ी कार्रवाई! Image Source - 'X' @sambhalpolice
Sambhal sp action 32 police personnel line hazir: संभल जिले में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 16 थानों में तैनात 32 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। यह कार्रवाई उन जन शिकायतों पर की गई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि पुलिसकर्मी जनता की सुनवाई नहीं कर रहे थे और आवश्यक मामलों में लापरवाही बरत रहे थे। इस कदम के बाद पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई है।
SP बिश्नोई ने बताया कि कई थानों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि संबंधित पुलिसकर्मी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रहे थे। शिकायतों की जांच में इन आरोपों की पुष्टि होने पर 32 पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि जन सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्रवाई के तहत संभल थाने से कांस्टेबल राजपाल सिंह और हेड कांस्टेबल सहचालक बलराज को लाइन भेजा गया। हयातनगर से चालक रूपचंद्र, कांस्टेबल आशू यादव और नीरज कुमार को भी हाजिर किया गया। नखासा से कांस्टेबल अनिरुद्ध चौधरी और सहचालक आकाश जुरैल, असमोली से कांस्टेबल रोबिन राठी और भोलू तोमर तथा रायसत्ती से हेड कांस्टेबल अरुण सिवाल और कांस्टेबल गौरव शर्मा को पुलिस लाइन भेज दिया गया।
ऐंचोड़ा कंबोह से सन्नी कुमार, कैलादेवी से हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और सतेन्द्र कुमार शर्मा को लाइन हाजिर किया गया। हजरतगढ़ी से कांस्टेबल मोहित कुमार और हेड कांस्टेबल सोवरन सिंह, बबराला से हेड कांस्टेबल रोहित कुमार, कांस्टेबल रोहित कुमार, हेड मुहर्रिर अमित कुमार और कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह पर भी कार्रवाई की गई।
रजपुरा से सहचालक निशांत राठी और अंकित मलिक, धनारी से कांस्टेबल अक्षय कुमार और भारत, जुनावई से सहचालक अमरजीत, बहजोई से हेड कांस्टेबल प्रवेश कुमार और कांस्टेबल आकाश कुमार को लाइन हाजिर किया गया। चंदौसी से कांस्टेबल दीपांशु कुमार और हेड कांस्टेबल अफसर अली, बनियाठेर से हेड कांस्टेबल सचिन कुमार और आरक्षी राहुल कुमार, जबकि कुढ़फतेहगढ़ से कांस्टेबल मनोज कुमार को भी इस सूची में शामिल किया गया।
SP ने स्पष्ट कहा कि ये सभी पुलिसकर्मी जनता की सुनवाई नहीं कर रहे थे और उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा जन समस्याओं को अनदेखा किया गया तो इसी तरह कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग