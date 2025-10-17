संभल हिंसा के आरोपी जफर अली का ऐलान, जल्द लड़ेंगे 2027 विधानसभा चुनाव; बोले- अब राजनीति में करूंगा जन संघर्ष

Zafar Ali to contest assembly election 2027 announcement: संभल हिंसा मामले में आरोपी और शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने गुरुवार देर रात 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन्होंने किसी राजनीतिक स्वार्थ से नहीं बल्कि जनता के भारी दबाव और उम्मीदों को देखते हुए लिया है।