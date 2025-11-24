संभल में 24 नवंबर हिंसा की पहली बरसी: शहर किले में तब्दील, ड्रोन से निगरानी; पुलिस अलर्ट मोड पर

Sambhal Violence Anniversary: उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर की हिंसक घटना की पहली बरसी पर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विवादित धार्मिक स्थल के आसपास सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात की गई है। संवेदनशील बिंदुओं पर सुरक्षा बल तैनात हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।