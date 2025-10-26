59 केसों में घिरा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा! SIT ने डुगडुगी बजाकर की उद्घोषणा, संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

Sambhal violence mastermind sharik satha: संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ पुलिस और SIT ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। थाना नखासा क्षेत्र के पजाया दीपासराय स्थित उसके आवास पर डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा की गई और आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया। यह कार्रवाई 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद पर हुए हिंसक सर्वे विरोधी प्रदर्शन के मामले में की गई है, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने शारिक साठा को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया है।