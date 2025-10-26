Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

59 केसों में घिरा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा! SIT ने डुगडुगी बजाकर की उद्घोषणा, संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

Sambhal News: संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ SIT ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर उसके घर डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा की गई और संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 59 मुकदमों में आरोपी शारिक अभी फरार है, जबकि उसके तीन साथी जेल भेजे जा चुके हैं।

सम्भल

Mohd Danish

Oct 26, 2025

59 केसों में घिरा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा! Image Source - 'FB' @SambhalPolice

Sambhal violence mastermind sharik satha: संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ पुलिस और SIT ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। थाना नखासा क्षेत्र के पजाया दीपासराय स्थित उसके आवास पर डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा की गई और आदेश को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया। यह कार्रवाई 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद पर हुए हिंसक सर्वे विरोधी प्रदर्शन के मामले में की गई है, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने शारिक साठा को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया है।

न्यायालय के आदेश की सार्वजनिक उद्घोषणा

शनिवार की शाम विशेष अनुसंधान दल (SIT) की टीम ने थाना नखासा क्षेत्र के पजाया दीपासराय में शारिक साठा के घर और सार्वजनिक स्थानों पर न्यायालय के उद्घोषणा आदेश चस्पा किए। पुलिस ने स्थानीय गवाहों हारून, यासर, कासिफ और आईजुर्रहमान की मौजूदगी में कार्रवाई की। नरोत्तम सराय निवासी अजीम से डुगडुगी पिटवाकर और लाउडहेलर से आदेश की घोषणा कराई गई। इस दौरान भीड़ भी जमा रही, जो कार्रवाई को लेकर चर्चा करती दिखी।

तीन गुर्गे भेजे गए जेल

24 नवंबर 2024 की घटना में जामा मस्जिद इलाके में भड़की हिंसा के दौरान मोहम्मद कैफ, बिलाल और नईम की मौत हो गई थी। इस मामले में थाना नखासा और कोतवाली संभल में तीन मुकदमे दर्ज किए गए। विवेचना के दौरान शारिक साठा के तीन करीबी गुर्गे मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस के नाम सामने आए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

संपत्ति पर बनेगी पुलिस चौकी

SIT की रिपोर्ट के बाद नखासा क्षेत्र की हिंदूपुरा खेड़ा पुलिस चौकी के पास शारिक साठा की कुर्क की गई जमीन पर असमोली सर्किल ऑफिस बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। पुलिस विभाग ने इसके लिए प्रशासन से औपचारिक पत्राचार किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह जमीन पहले विवादित थी और अब इसे सार्वजनिक उपयोग में लाया जाएगा। इसे पुलिस की सख्ती और सरकारी नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

फरार है मुख्य साजिशकर्ता, 59 मुकदमों में आरोपी

पुलिस के अनुसार, शारिक साठा पर पहले से ही 59 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार है और न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा। SIT ने उसे हिंसक साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया है, जिसने अपने साथियों के जरिए शहर में माहौल बिगाड़ा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन अब तक वह गिरफ्तारी से बचता फिर रहा है। सूत्रों का कहना है कि यदि वह जल्द नहीं मिला तो पुलिस उसकी संपत्ति की नीलामी और इनामी घोषणा की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है।

Published on:

26 Oct 2025 11:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / 59 केसों में घिरा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा! SIT ने डुगडुगी बजाकर की उद्घोषणा, संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

सम्भल

उत्तर प्रदेश

