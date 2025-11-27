संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा फिर शिकंजे में! विदेश में बैठकर रच रहा षड्यंत्र, पुलिस की इस कार्रवाई से बढीं मुश्किलें

Mastermind shariq satha new FIR: उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की मुश्किलें अब और बढ़ गईं हैं। संभल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दो नई एफआईआर दर्ज की हैं, जिन्हें नखासा थाने में एसआईटी के इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि शारिक साठा देश से बाहर बैठकर लगातार साजिशें रच रहा है और फरार होने के बाद से पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा है।