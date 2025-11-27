संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा फिर शिकंजे में! विदेश में बैठकर रच रहा षड्यंत्र, पुलिस की इस कार्रवाई से बढीं मुश्किलें

संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा फिर शिकंजे में! Image Source - Video Grab
Mastermind shariq satha new FIR: उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की मुश्किलें अब और बढ़ गईं हैं। संभल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दो नई एफआईआर दर्ज की हैं, जिन्हें नखासा थाने में एसआईटी के इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराया गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि शारिक साठा देश से बाहर बैठकर लगातार साजिशें रच रहा है और फरार होने के बाद से पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शारिक साठा 2020 से भारत से बाहर बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन वह हर बार बच निकलने में सफल रहा। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि फरारी के दौरान कौन लोग उसे समर्थन दे रहे हैं और विदेश से वह किन-किन लोगों के संपर्क में है।
कई बार जारी हुए वारंट और NBW के बाद कोर्ट ने शारिक साठा की कुर्की तक का आदेश जारी कर दिया था। समय सीमा तय कर अदालत में पेश होने की चेतावनी भी दी गई, लेकिन आरोपी लगातार अनुपस्थित रहा। पुलिस का कहना है कि अदालत के आदेशों के बावजूद आरोपी का फरार रहना उसके संगठित नेटवर्क और तैयार रणनीतियों की ओर इशारा करता है।
एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास हुए, लेकिन आरोपी की लोकेशन ट्रेस न होने से कार्रवाई में बाधाएं आईं। अब SIT ने दो नई FIR दर्ज करने के बाद रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेज दी है, जिससे गिरफ्तारी को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया और सख्त की जा सके।
पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि शारिक साठा विदेश में छिपकर कैसे फरार चल रहा है और उसे कौन-कौन लोग आर्थिक व तकनीकी मदद दे रहे हैं। जांच टीम की मानें तो आरोपी के पीछे काम कर रहा नेटवर्क बेहद मजबूत है, लेकिन पुलिस ने अब हर दिशा से दबाव बढ़ाते हुए गिरफ्तारी अभियान और तेज कर दिया है।
गौरतलब है कि शारिक साठा पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बीते वर्ष हुई संभल हिंसा का मास्टरमाइंड मानते हुए पुलिस ने तभी से उसकी तलाश शुरू कर दी थी। कई चेतावनियों, नोटिस और रेड के बावजूद आरोपी का न पेश होना और विदेश में सक्रिय रहना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
