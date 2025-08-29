जांच रिपोर्ट से गरमाया माहौल! संभल में हर तरफ पुलिस तैनात, वीएचआरपी का विरोध प्रदर्शन और मार्च का ऐलान

Sambhal Violence Report Police Alert: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। पूरे शहर में पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों और खुफिया विभाग की मदद से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं।