सम्भल

जांच रिपोर्ट से गरमाया माहौल! संभल में हर तरफ पुलिस तैनात, वीएचआरपी का विरोध प्रदर्शन और मार्च का ऐलान

Sambhal News: संभल में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वीएचआरपी ने विरोध और मार्च का ऐलान किया है, जिसके चलते जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

सम्भल

Mohd Danish

Aug 29, 2025

sambhal violence report police alert friday namaz security vhrp protest
संभल में हर तरफ पुलिस तैनात| Image Source - Social Media 'FB'

Sambhal Violence Report Police Alert: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। पूरे शहर में पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों और खुफिया विभाग की मदद से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं।

हिंसा जांच रिपोर्ट से गरमाया माहौल

हाल ही में संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने के बाद प्रदेश का माहौल गरमा गया है। इसी वजह से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है।

जामा मस्जिद पर कड़ी निगरानी

जुमे की नमाज को देखते हुए जामा मस्जिद को पुलिस ने विशेष सुरक्षा घेरे में ले लिया है। यहां न केवल पुलिसकर्मी तैनात हैं बल्कि खुफिया विभाग भी सक्रिय है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए हर गतिविधि पर करीबी निगरानी रखी जा रही है।

विश्व हिंदू रक्षा परिषद का विरोध और मार्च

संभल हिंसा और न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद (वीएचआरपी) ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन ने लखनऊ से संभल तक “सनातन मार्च” निकालने का ऐलान किया है। वीएचआरपी का कहना है कि संभल में लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है और लोग पलायन को मजबूर हैं। परिषद का उद्देश्य इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है।

सांसद बर्क के खिलाफ विरोध

वीएचआरपी ने अपने आंदोलन के तहत संभल के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क का पुतला दहन करने का भी ऐलान किया है। संगठन का आरोप है कि उनकी विचारधारा हिंदुओं के पलायन और असुरक्षा की बड़ी वजह है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि हिंदुओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। खुफिया एजेंसियां भी लगातार सक्रिय हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

up news

UP News Hindi

29 Aug 2025 02:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / जांच रिपोर्ट से गरमाया माहौल! संभल में हर तरफ पुलिस तैनात, वीएचआरपी का विरोध प्रदर्शन और मार्च का ऐलान

