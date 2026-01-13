Sambhal Violence: एसपी का बयान दर्ज, 6 घंटे की सुनवाई में वकीलों ने किए 140 सवाल, हर पहलू पर हुई बहस

Sambhal Violence Update: संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में सोमवार को एक अहम कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। जिला न्यायालय स्थित एडीजे पॉक्सो कोर्ट में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपने बयान दर्ज कराए। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के समक्ष यह प्रक्रिया करीब छह घंटे तक चली, जिसमें मामले से जुड़े कई संवेदनशील तथ्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।