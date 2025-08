School Closed: यूपी में कई जिलों में 2 और 4 अगस्त को स्कूल बंद, डीएम ने किया आदेश जारी

School holiday in up due to kanwar yatra sawan monday august 2025: सावन माह के पावन अवसर और कांवड़ यात्रा के चलते संभल और मुरादाबाद जिले में दो दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने शुक्रवार रात आदेश जारी कर 2 अगस्त (शनिवार) और 4 अगस्त (रविवार) को जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के मद्देनज़र लिया गया है।