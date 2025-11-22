कौन है शारिक साठा? जिसकी जमीन पर बनने जा रहा है संभल सीओ का ऑफिस, पढ़ें पूरी खबर

Shariq satha seized land co asmoli office Sambhal: संभल में हुई हिंसा के बाद यह सामने आया था कि विदेश में रहकर काम करने वाला अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा उस हिंसा का मास्टरमाइंड था। शारिक साठा पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और उसकी संभल-हसनपुर मार्ग पर हिंदूपुरा खेड़ा स्थित 264 वर्गमीटर भूमि को जब्त कर लिया गया। अब इसी भूमि पर जल्द ही सीओ असमोली का कार्यालय बनाया जाएगा। पुलिस ने इसके लिए नक्शा तैयार कर लिया है और जल्द ही भूमिपूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।