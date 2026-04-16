संभल में ईदगाह-इमामबाड़ा पर चला प्रशासन का बुलडोजर, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

मामले में लेखपाल स्पर्श गुप्ता ने 18 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक नोटिस अखबार में प्रकाशित किया गया था, जिसमें कब्जाधारियों से सामने आने को कहा गया था। हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी पक्ष सामने नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।