Sambhal News: होमवर्क न करने पर शिक्षक ने खोया आपा, मासूम को बेरहमी से पीटा, थाने पहुंचा मामला

Teacher lost his temper for not doing homework in sambhal: यूपी के संभल ज़िले के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहाँ ट्यूशन पढ़ने गया एक मासूम छात्र शिक्षक की क्रूरता का शिकार हो गया। पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र केशव, जो मोहल्ला महमूद खां सराय का रहने वाला है, अपने ही स्कूल के प्रधानाचार्य अर्पित अग्रवाल से ट्यूशन लेता था। सोमवार शाम जब वह पढ़ने पहुँचा तो साइंस का होमवर्क अधूरा होने पर शिक्षक ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।