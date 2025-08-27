यूपी में महिला सशक्तिकरण की बड़ी पहल! 2425 मुख्य सेविकाओं को मिला नियुक्ति पत्र, सीएम बोले अब बचपन होगा और मजबूत

UP anganwadi mukhya sevika recruitment in Sambhal: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेशभर में किया गया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठा रही है और नई नियुक्तियों से समाज के कमजोर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।