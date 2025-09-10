Sambhal police transfer 61 sub inspectors in UP: यूपी के संभल जिले में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और पुलिसिंग को और प्रभावी करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस आदेश के तहत 61 उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। इस बदलाव से न केवल कई थाना और चौकी प्रभारी बदले गए हैं, बल्कि विभाग के अंदर नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।
नए आदेश के अनुसार, पुलिस लाइन से दुष्यंत गोस्वामी को चौकी प्रभारी मंडी थाना चंदौसी, सत्यवीर को चौकी प्रभारी मढ़न थाना असमोली, दिनेश कुमार को चौकी प्रभारी कस्बा थाना रायसत्ती, नरेंद्र कुमार को चौकी प्रभारी टांडा थाना संभल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को चौकी प्रभारी कस्बा रजपुरा, सोमपाल सिंह को चौकी प्रभारी रिठाली थाना नखासा, प्रवीण कुमार को चौकी प्रभारी सराय तरीन थाना हयातनगर और अरुण कुमार को चौकी प्रभारी बहापुर थाना बहजोई की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा, राम रतन सिंह को चौकी प्रभारी कस्बा थाना बहजोई, सुभाष चंद्र को चौकी प्रभारी जगन्नाथपुर थाना गुन्नौर, रामेंद्र पाल सिंह को चौकी प्रभारी टीसीएल थाना रजपुरा, रामकुमार सोम को चौकी प्रभारी दीपासराय थाना नखासा, अमित कुमार को चौकी प्रभारी गंगाबैराज थाना गुन्नौर, प्रमोद कुमार को चौकी प्रभारी बैरपुर थाना जुनावई, अजय कुमार को चौकी प्रभारी रतनपुर थाना कुढ़फतेहगढ़ और महेश पाल सिंह को चौकी प्रभारी कैथल गेट थाना चंदौसी बनाया गया है।
पुलिस लाइन से सुशील चंद्र शर्मा और जमुना प्रसाद को सम्मन सेल, ओमेंद्र सिंह को थाना धनारी, लक्ष्मी नारायण और वीर सिंह को थाना गुन्नौर, राजवीर सिंह को थाना धनारी, रामदुलारे और मदन मोहन शर्मा को थाना चंदौसी, अवधेश कुमार और रामखेलावन को थाना हयातनगर, छोटेलाल सिंह को महिला थाना, प्रदेश बाबू को कैलादेवी, विपिन सिंह और रहमत अली को बहजोई, मनोज कुमार शुक्ला को संभल, विनोद कुमार सिंह को रायसत्ती, रामपाल सिंह और रशीद मियां को थाना रजपुरा, महेश गंगवार को महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्र चंदौसी, विशाल शर्मा को नखासा और रामबरेश सिंह को थाना धनारी भेजा गया है।
इसी क्रम में, अशोक कुमार शर्मा को थाना बहजोई, विवेक कुमार दहिया को साइबर क्राइम थाना, प्रमोद कुमार मान को यातायात विभाग, जगबीर सिंह को थाना बबराला, इमरान को रायसत्ती, राहुल कुमार देशवाल को थाना एचौड़ा कंबोह, संदीप कुमार को थाना एचौड़ा कंबोह, अंकित कुमार को थाना जुनावई, सौरभ कुमार को थाना असमोली, कुसुमलता शर्मा को थाना धनारी, संतोष कुमार सिंह को थाना जुनावई, राजवीर सिंह को थाना चंदौसी, आदिल अहमद खान को थाना जुनावई और बहजोई कस्बा चौकी प्रभारी सतेंद्र कुमार को लाइन हाजिर किया गया है।
इसके अतिरिक्त, सचिन भाटी को थाना असमोली, विजेंद्र कुमार को कुढ़फतेहगढ़, पंकज कुमार को अकरौली थाना बनियाठेर, बृजपाल सिंह को कस्बा थाना बबराला, सुधीर कुमार को ज्ञानपुर थाना एचौड़ा कंबोह और प्रवीण कुमार को कस्बा काशीपुर थाना जुनावई में चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस बड़े स्तर के फेरबदल से साफ है कि पुलिस विभाग जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने तथा अपराध नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। नए प्रभारियों के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि थाना और चौकियों में बेहतर तालमेल बनेगा और जनता को त्वरित न्याय और सुरक्षा का अनुभव होगा।