Sambhal News: DJ रोका तो भड़के कांवड़िए, पुलिस चौकी पर किया हंगामा, ASP ने समझाकर कराया शांत

When DJ was stopped Kanwadias got angry in sambhal: कांवड़ यात्रा के दौरान सोमवार को उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब पुलिस द्वारा कथित रूप से डीजे रोके जाने पर कांवड़िए भड़क उठे। नाराज कांवड़ियों ने सरथल पुलिस चौकी और सूर्यकुंड मंदिर पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इसके बाद जनता पेट्रोल पंप के पास जाम लगाने का प्रयास भी किया गया। हालांकि, एएसपी उत्तरी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों को समझा-बुझाकर शांत कराया।