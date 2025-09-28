बाणसागर की अथाह जल राशि में फंसीं 12 जिंदगियां, तेज आंधी में नाव बहकर पहुंची 15 किमी दूर

नाव में सवार युवकों की जान सांसत में थी। चारों ओर सिर्फ अथाह जल राशि नजर आ रही थी। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में हैं और कहां जाना है। इसी बीच नाव में सवार एक युवक ने पुरैना सरपंच को फोन करके घटना की जानकारी दी और मदद मांगी। सूचना तत्काल एसडीएम तक पहुंची और आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू के लिए सरसी टॉपी से स्टीमर और मछली पालन करने वालों की मोटरबोट भेजी गई। रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद नाव तक पहुंचकर सभी 12 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और घाट तक लेकर आए। यह घटना क्षेत्र में सनसनी फैलाने वाली थी, लेकिन प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। जानकारों के मुताबिक, जलाशय में फंसे लोगों को बचाने का यह विंध्य क्षेत्र का अपनी तरह का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन था। इस सफलता के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और रेस्क्यू दल की सराहना की। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में जलाशय में नाव से सफर करने से बचें।